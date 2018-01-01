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«Динамо» ищет опорника на российском рынке. Клуб интересуется тремя игроками

«Динамо» заинтересовано в трансфере опорного полузащитника и ведет активный поиск игрока на российском рынке.

По информации «СЭ», столичный клуб интересуется Данилом Глебовым и Максимом Осипенко, но отказался платить ту сумму, которую просит за игроков «Ростов».

«Динамо» также интересуется Александром Черниковым. Если «Краснодар» согласится продать футболиста, то «Динамо» будет первым в списке потенциальных покупателей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4732

    neim 15 минут назад

    По всей видимости Моро покидает команду (или уже покинул) ?
    Что-то я в этом плане пропустил ...

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