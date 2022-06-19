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  • Агент Языджи: «Юсуф провел фантастическое время в ЦСКА, показал чемпионские качества»

Агент Языджи: «Юсуф провел фантастическое время в ЦСКА, показал чемпионские качества»

19 июня 2022, 15:53
1

Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, прокомментировал уход игрока из ЦСКА. Аренда истекла.

«Заявление президента «Лилля»? Невозможно комментировать тему, которая касается клубных сторон. Команды пытаются найти какое-то общее решение, на которое мы не в силах повлиять.

Все, что я могу сказать — Языджи провел фантастическое время в ЦСКА. Он показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом. Юсуф стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Я неоднократно заявлял — если обстоятельства позволят, Юсуф с радостью останется в России», – сказал Чебеджи.

  • ЦСКА арендовал Языджи зимой.
  • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • 12 миллионов – сумма выкупа Языджи.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Лилль Языджи Юсуф
Комментарии (1)
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oyabun
1655657571
Жаль что ушел. Наш Чемпионат потерял отличного футболиста.
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