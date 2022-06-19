Агент Языджи: «Юсуф провел фантастическое время в ЦСКА, показал чемпионские качества»

Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, прокомментировал уход игрока из ЦСКА. Аренда истекла.

«Заявление президента «Лилля»? Невозможно комментировать тему, которая касается клубных сторон. Команды пытаются найти какое-то общее решение, на которое мы не в силах повлиять.

Все, что я могу сказать — Языджи провел фантастическое время в ЦСКА. Он показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом. Юсуф стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Я неоднократно заявлял — если обстоятельства позволят, Юсуф с радостью останется в России», – сказал Чебеджи.