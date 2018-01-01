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«Ты слишком много открываешь рот». Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике упрекнул Родриго за слова о Салахе

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике раскритиковал форварда «Реала» Родриго за его слова о Мохамеде Салахе.

Бразилец ранее сказал, что у игроков мадридской команды была мысль: «Победить в ЛЧ и посмеяться над Салахом».

«Ты очень молод, поэтому будь осторожен, так как все это в будущем может вернуться тебе. Надеюсь на это, поскольку ты слишком много открываешь рот», – написал испанец в твиттере.

  • Салах говорил о желании взять реванш за поражение в финале ЛЧ в 2018 году.
  • «Реал» снова обыграл «Ливерпуль» (1:0) и стал 14-кратным победителем турнира.

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Источник: твиттер Хосе Энрике

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