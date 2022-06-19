«Ты слишком много открываешь рот». Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике упрекнул Родриго за слова о Салахе

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике раскритиковал форварда «Реала» Родриго за его слова о Мохамеде Салахе.

Бразилец ранее сказал, что у игроков мадридской команды была мысль: «Победить в ЛЧ и посмеяться над Салахом».

«Ты очень молод, поэтому будь осторожен, так как все это в будущем может вернуться тебе. Надеюсь на это, поскольку ты слишком много открываешь рот», – написал испанец в твиттере.