Отец Влашича высказался о возможном возвращении Николы в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос, есть ли шансы, что его сын вернется в ЦСКА.

«Я не хотел бы говорить на эту тему, потому что просто не знаю. Никола провел отличное время и в ЦСКА, и в Москве», – сказал Влашич-старший.