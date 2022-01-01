Отец Влашича высказался о возможном возвращении Николы в ЦСКА

Трансферная политика Вест Хема вообще маловразумительна и не поддаётся логики.
Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос, есть ли шансы, что его сын вернется в ЦСКА.
«Я не хотел бы говорить на эту тему, потому что просто не знаю. Никола провел отличное время и в ЦСКА, и в Москве», – сказал Влашич-старший.
- Прошлым летом «Вест Хэм» купил хорвата у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В дебютном сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31 матче.
- Лондонский клуб готов отдать Влашича в аренду.