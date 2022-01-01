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Отец Влашича высказался о возможном возвращении Николы в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос, есть ли шансы, что его сын вернется в ЦСКА.

«Я не хотел бы говорить на эту тему, потому что просто не знаю. Никола провел отличное время и в ЦСКА, и в Москве», – сказал Влашич-старший.

  • Прошлым летом «Вест Хэм» купил хорвата у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • В дебютном сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31 матче.
  • Лондонский клуб готов отдать Влашича в аренду.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10683

    Алексей З 1 час назад

    Трансферная политика Вест Хема вообще маловразумительна и не поддаётся логики.

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    Рейтинг: +2676

    Nerlinger 1 час назад

    наКрена нам тут бредни каких то ......... отцей Влашичей, заремов и пр. выдают ???

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    Рейтинг: +10683

    Алексей З > Nerlinger 1 час назад

    Тут выдают то , что требует "заказчик" или как-то соответствует желанию хозяев данного сайта.

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    Рейтинг: +674

    Suvorov51 > Алексей З 13 минут назад

    Вот сказано, дотого ясно и правдиво, что и сказать не чего, все верно и правильно

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