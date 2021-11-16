Франция – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Opta, Аргентины нет в топ-5

Эстония Чемпион мира!
Соберем всех ****,азиатов дадим гражданство ,сделаем Эстонию чёрно-желтой и тогда всем -кирдык!
Сервис футбольной статистики Opta на основе совокупности различных статистических показателей (игроков, тренеров, соперников и т.д.) составил список участников ЧМ-2022 по вероятности выигрыша турнира. Главный фаворит – Франция.
Второе место сервис отдает Бразилии, третье – Испании.
- Турнир начнется в ноябре в Катаре.
- Франция – действующий чемпион мира.
- Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке.
Графика: Opta.