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Франция – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Opta, Аргентины нет в топ-5

Сервис футбольной статистики Opta на основе совокупности различных статистических показателей (игроков, тренеров, соперников и т.д.) составил список участников ЧМ-2022 по вероятности выигрыша турнира. Главный фаворит – Франция.

Второе место сервис отдает Бразилии, третье – Испании.

  • Турнир начнется в ноябре в Катаре.
  • Франция – действующий чемпион мира.
  • Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке.

Графика: Opta.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10730

    alex1951 6 минут назад

    Эстония Чемпион мира!
    Соберем всех ****,азиатов дадим гражданство ,сделаем Эстонию чёрно-желтой и тогда всем -кирдык!

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