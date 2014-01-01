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Зарема: «Бакаев дважды отказался вернуть десятый номер Промесу. Красивой истории, увы, не получилось»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бывшего полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«В интересах самого же Бакаева – сконцентрироваться на игре и прекратить раздавать интервью. И не надо стелить себе соломку, говоря, что все переговоры ведут отец и агент, а я «не в теме, я только на поле».

Зелимхан уже взрослый мужчина, а не мальчик, за которого все решает папа. Два игрока от того же агента быстро и легко переподписали контракты, не ссылаясь на своих отцов, хотя они значительно моложе Зелимхана. Переподписался и другой футболист, за которого переговоры вел лично отец.

Клуб долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов. Мы просили сторону Бакаева быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что «Спартак» не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника.

Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле – с потрясающей самоотдачей и желанием – оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не только на себя, но и на общий результат команды.

«Воспитанник» – это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба. Некоторые ветераны клуба без зазрения совести ставят знак равенства между этими понятиями в дешевых шоу на спортивном канале, принадлежащем «Газпром-медиа».

До сих пор не понимаю, как бывшие футболисты, которые могли быть тренерами или просто уважаемыми легендами, в итоге выбирают профессию шутов и становятся самыми оголтелыми критиками новых футболистов и тренеров.

Возвращаясь к Зелимхану Бакаеву – истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану.

Футбол – это прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Богданович [Семак] это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему еще научиться надо».

В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера.

Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то, что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера «10» Промесу.

Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Он бесплатно перешел в «Зенит», с которым заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: Sports.ru

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Сегодня, 12:23
Комментарии8
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    Рейтинг: +4639

    алдан2014 32 минуты назад

    Хорошее вью,многие секретики раскрыты,многое стало ясно

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    Рейтинг: +10635

    Алексей З 52 минуты назад

    Зарема , ушёл и Хрен с ним.
    Коллектив стал чище. Ну любит семья деньги, младший тоже за ними пошёл, теперь на просторах ФНЛ зарабатывать будет.
    Флаг им в руки.

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    Рейтинг: +63

    Вайвайнах 54 минуты назад

    Что она скажет когда он в Суперкубке забьёт им)))

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    Рейтинг: +1082

    mama1991 > Вайвайнах 31 минуту назад

    если у спартака ест самолюбие, они не поедут на этот папин дом в питер.... вот это будет реальная пощечина газокабинетному руководству рфс. эффект будет как на каком то старом чм где одна команда на поле была, забили в пустые три.... надо наказывать питер за такое безобразие...

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    Рейтинг: +2359

    baden69 1 час назад

    Так Промес не Месси...

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    Рейтинг: +10270

    alp 1 час назад

    полилось.... лучше бы просто молчала. было бы солидно и многозначительно.. но нет, это, все таки, не слон, а просто моська..

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    Рейтинг: +14380

    NewLife 2 часа назад

    Зачем этот плач Ярославны - ну ушел и ушел, забудьте.

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    Рейтинг: +15974

    ilichkadr 2 часа назад

    Зарема просто не знает, что на Кавказе, каким бы взрослым не был мальчик, за него всё решает его отец.

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