Зарема: «Бакаев дважды отказался вернуть десятый номер Промесу. Красивой истории, увы, не получилось»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бывшего полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«В интересах самого же Бакаева – сконцентрироваться на игре и прекратить раздавать интервью. И не надо стелить себе соломку, говоря, что все переговоры ведут отец и агент, а я «не в теме, я только на поле».

Зелимхан уже взрослый мужчина, а не мальчик, за которого все решает папа. Два игрока от того же агента быстро и легко переподписали контракты, не ссылаясь на своих отцов, хотя они значительно моложе Зелимхана. Переподписался и другой футболист, за которого переговоры вел лично отец.

Клуб долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов. Мы просили сторону Бакаева быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что «Спартак» не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника.

Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле – с потрясающей самоотдачей и желанием – оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не только на себя, но и на общий результат команды.

«Воспитанник» – это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба. Некоторые ветераны клуба без зазрения совести ставят знак равенства между этими понятиями в дешевых шоу на спортивном канале, принадлежащем «Газпром-медиа».

До сих пор не понимаю, как бывшие футболисты, которые могли быть тренерами или просто уважаемыми легендами, в итоге выбирают профессию шутов и становятся самыми оголтелыми критиками новых футболистов и тренеров.

Возвращаясь к Зелимхану Бакаеву – истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану.

Футбол – это прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Богданович [Семак] это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему еще научиться надо».

В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера.

Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то, что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера «10» Промесу.

Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.