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  • Зарема: «Бакаев дважды отказался вернуть десятый номер Промесу. Красивой истории, увы, не получилось»

Зарема: «Бакаев дважды отказался вернуть десятый номер Промесу. Красивой истории, увы, не получилось»

16 июня 2022, 12:23
10

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бывшего полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«В интересах самого же Бакаева – сконцентрироваться на игре и прекратить раздавать интервью. И не надо стелить себе соломку, говоря, что все переговоры ведут отец и агент, а я «не в теме, я только на поле».

Зелимхан уже взрослый мужчина, а не мальчик, за которого все решает папа. Два игрока от того же агента быстро и легко переподписали контракты, не ссылаясь на своих отцов, хотя они значительно моложе Зелимхана. Переподписался и другой футболист, за которого переговоры вел лично отец.

Клуб долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов. Мы просили сторону Бакаева быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что «Спартак» не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника.

Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле – с потрясающей самоотдачей и желанием – оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не только на себя, но и на общий результат команды.

«Воспитанник» – это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба. Некоторые ветераны клуба без зазрения совести ставят знак равенства между этими понятиями в дешевых шоу на спортивном канале, принадлежащем «Газпром-медиа».

До сих пор не понимаю, как бывшие футболисты, которые могли быть тренерами или просто уважаемыми легендами, в итоге выбирают профессию шутов и становятся самыми оголтелыми критиками новых футболистов и тренеров.

Возвращаясь к Зелимхану Бакаеву – истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану.

Футбол – это прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Богданович [Семак] это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему еще научиться надо».

В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера.

Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то, что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера «10» Промесу.

Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Он бесплатно перешел в «Зенит», с которым заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ilichkadr
1655372235
Зарема просто не знает, что на Кавказе, каким бы взрослым не был мальчик, за него всё решает его отец.
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NewLife
1655372423
Зачем этот плач Ярославны - ну ушел и ушел, забудьте.
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alp
1655374102
полилось.... лучше бы просто молчала. было бы солидно и многозначительно.. но нет, это, все таки, не слон, а просто моська..
Ответить
baden69
1655376066
Так Промес не Месси...
Ответить
Вайвайнах
1655376648
Что она скажет когда он в Суперкубке забьёт им)))
Ответить
алдан2014
1655377993
Хорошее вью,многие секретики раскрыты,многое стало ясно
Ответить
SpartakMoskwa
1655385235
Оказывается она может и адекватные вещи писать, удивила меня
Ответить
Fialet
1655394108
Есть один вариант, почему вся эта хрень завертелась. В Спартаке командует баба, а Бакаев кавказец, там не привыкли быть под каблуком, вот и возник у них конфликт.
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