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Карпин отреагировал на информацию о переходе Уткина в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина.

«Прямо сегодня не могу подтвердить. Хотелось бы, но пока не могу лично подтвердить, возможно, надо подождать еще день-два-три», – сказал Карпин.

  • Уткин в прошлом сезоне выступал за «Ахмат» на правах аренды.
  • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +22858

    DOCTOR PENALTY 40 минут назад

    Повезло Уткину, если это не "утка". Эта пара водоплавающих может дать хороший результат.

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    Рейтинг: +250

    кaстрюлька 1 час назад

    Обычно в Ростове весь РПЛ-овский шлак оседает, а тут в кои-то веки кто-то стоящий может перейти

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    Рейтинг: +16081

    житель СПб 2 часа назад

    Мне нравится этот открытый, не юлящий ответ. У нас в футболе так бывает нечасто.

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    Рейтинг: +2786

    acor94 > житель СПб 1 час назад

    Я думал он опять всех обосрет, как обычно. А тут что-то похожее на культурный диалог.

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