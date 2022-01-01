Карпин отреагировал на информацию о переходе Уткина в «Ростов»

Повезло Уткину, если это не "утка". Эта пара водоплавающих может дать хороший результат.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина.
«Прямо сегодня не могу подтвердить. Хотелось бы, но пока не могу лично подтвердить, возможно, надо подождать еще день-два-три», – сказал Карпин.
- Уткин в прошлом сезоне выступал за «Ахмат» на правах аренды.
- Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
- Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.
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