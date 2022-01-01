Карпин отреагировал на информацию о переходе Уткина в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина.

«Прямо сегодня не могу подтвердить. Хотелось бы, но пока не могу лично подтвердить, возможно, надо подождать еще день-два-три», – сказал Карпин.