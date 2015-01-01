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Агаларов не перейдет в «Зенит» из-за Семака («Чемпионат»)

Трансфер нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Зенит» не состоится.

Покупку футболиста не одобрил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Форвард не подходит под видение игры 46-летнего специалиста.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • «Уфа» вылетела в ФНЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии14
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    Рейтинг: +657

    Suvorov51 22 минуты назад

    И правильно Богданыч понимает, что это просто игрок второй лиги, ну что он такого показал, по случаю стал первым, это просто Шуба занялся аноном, а Смол увлекся девкой, вот так

    0
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    Рейтинг: +96725

    zigbert 1 час назад

    Но переговоры с Агаларовым все же проводили.

    1
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    Рейтинг: +6726

    Из Твери Леха 1 час назад

    Куда Зене 4-ый нап?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3309

    Беспонтий 2 часа назад

    с новым контрактом у сергей богданыча
    обнаружилась мускулатура
    скрупулёзно выверенное и правильное решение

    3
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    Рейтинг: +1829

    моэм 2 часа назад

    Семак уже привык играть с уже " готовыми " игроками высокого уровня , которых можно просто купить ....в его ситуации от Агаларова , с которым надо ещё МНОГО РАБОТАТЬ , пусть и лучшего бомбардира , отказался бы любой РОССИЙСКИЙ тренер....незачем задницу рвать при таких бабках ....а вот Клопп или Пеп такого бы взял и работал бы с ним , потенциал у парня огромен , голевое чутьё супер , а АЯКС просто вцепился бы в него и через год-два продал бы его разов в 20 больше .

    1
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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr > моэм 1 час назад

    Что-то Клопп с Пепом в очередь к Газизову не встал. Аяксу разве что за даром.

    1
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    Рейтинг: +16081

    житель СПб 2 часа назад

    Ого! А у Сергея есть "видение игры"? Приятная новость.

    3
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    Рейтинг: +16935

    Garrincha58 2 часа назад

    всё правильно зачем второй Сергеев нужно искать нападающего типа Дзюбы но быстрого кстати Дзюба бы ещё поиграл за Зенит но в последнее время сильно сдал в резкости так сказать в быстроте хотя и раньше не выделялся этим но сейчас ещё сдал

    2
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    Рейтинг: +629

    fakeid 3 часа назад

    отлично) если уж кого брать, то кассьерру

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    Рейтинг: +772

    jet andy > fakeid 2 часа назад

    Он тоже не нужен. Да и вообще, я бы на месте всех российских клубов избавился от легов, ибо в еврокубках в ближайшие годы нам не играть, благодаря понятно кому. Хотя мне очень нравятся Клаудиньо, Дуглас и Барриос.

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    Рейтинг: +16935

    Garrincha58 > fakeid 2 часа назад

    хороший игрок но чаще не забивает чем забивает много запарывает голевых моментов

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    Рейтинг: +629

    fakeid > Garrincha58 2 часа назад

    это, скорее, про бакаева

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    Рейтинг: +16081

    житель СПб > fakeid 2 часа назад

    Про обоих.

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    Рейтинг: +968

    qawzsexdr 3 часа назад

    Это игрок одной команды, он потеряется в другом клубе, так что правильно

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