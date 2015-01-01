Агаларов не перейдет в «Зенит» из-за Семака («Чемпионат»)

И правильно Богданыч понимает, что это просто игрок второй лиги, ну что он такого показал, по случаю стал первым, это просто Шуба занялся аноном, а Смол увлекся девкой, вот так
Трансфер нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Зенит» не состоится.
Покупку футболиста не одобрил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
Форвард не подходит под видение игры 46-летнего специалиста.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- «Уфа» вылетела в ФНЛ.