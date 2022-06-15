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35-летний Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Вратарь Михаил Кержаков высказался о продлении контракта с «Зенитом».

— Михаил, судя по футболке, которую вам вручили при подписании контракта, соглашение рассчитано на один год?

— Да, если я считать не разучился!

— Расскажите, как проходили переговоры, как вы пришли к продлению контракта?

— Я был на отдыхе, мы созвонились с Александром Ивановичем Медведевым, обсудили наше общее будущее и пришли к единому знаменателю.

— Что чувствуете в этот момент?

— Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать всe, чтобы завоевать вторую звезду.

— Как, по-вашему, соглашение сроком на один год — оптимальный вариант для всех?

— Думаю, да. С учетом моего возраста — думаю, да.

— Были ли у вас другие варианты развития карьеры?

— Мысли были разные, но я уверен, что принял правильное решение.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • Ему 35 лет.
  • В прошлом сезоне он провел 25 матчей, пропустил 24 гола.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +65580

    portero 3 минуты назад

    Конечно рад, но слабый воротчик....

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    Рейтинг: +2571

    BlackMurder 11 минут назад

    35, ты , гонишь админ? Тотти, Ибрагимович, кан, это че , киборги?

    0
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    Рейтинг: +588

    fakeid 46 минут назад

    пока зенит без еврокубков - оставить можно. но дальше нужен сильный и молодой вратарь. сафонова бы, конечно, но это вряд ли.

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