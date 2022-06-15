35-летний Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Вратарь Михаил Кержаков высказался о продлении контракта с «Зенитом».
— Михаил, судя по футболке, которую вам вручили при подписании контракта, соглашение рассчитано на один год?
— Да, если я считать не разучился!
— Расскажите, как проходили переговоры, как вы пришли к продлению контракта?
— Я был на отдыхе, мы созвонились с Александром Ивановичем Медведевым, обсудили наше общее будущее и пришли к единому знаменателю.
— Что чувствуете в этот момент?
— Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать всe, чтобы завоевать вторую звезду.
— Как, по-вашему, соглашение сроком на один год — оптимальный вариант для всех?
— Думаю, да. С учетом моего возраста — думаю, да.
— Были ли у вас другие варианты развития карьеры?
— Мысли были разные, но я уверен, что принял правильное решение.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- Ему 35 лет.
- В прошлом сезоне он провел 25 матчей, пропустил 24 гола.