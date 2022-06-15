35-летний Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Вратарь Михаил Кержаков высказался о продлении контракта с «Зенитом».

— Михаил, судя по футболке, которую вам вручили при подписании контракта, соглашение рассчитано на один год?

— Да, если я считать не разучился!

— Расскажите, как проходили переговоры, как вы пришли к продлению контракта?

— Я был на отдыхе, мы созвонились с Александром Ивановичем Медведевым, обсудили наше общее будущее и пришли к единому знаменателю.

— Что чувствуете в этот момент?

— Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать всe, чтобы завоевать вторую звезду.

— Как, по-вашему, соглашение сроком на один год — оптимальный вариант для всех?

— Думаю, да. С учетом моего возраста — думаю, да.

— Были ли у вас другие варианты развития карьеры?

— Мысли были разные, но я уверен, что принял правильное решение.