«Динамо» интересовалось Лантратовым («РБ Спорт»)

матёрые шуниты
для чего вам непонятные лантраты
когда есть лещуки
зачем заведомо беспочвенные траты
Вратарь «Химок» Илья Лантратов был трансферной целью «Динамо».
Московский клуб интересовался 26-летним футболистом, но до конкретных переговоров дело не дошло.
Ранее «Зенит» отказался покупать голкипера за 3,5 миллиона евро. Маловероятно, что он покинет «Химки» этим летом.
- В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
- Сообщалось, что «Зенит» решил не покупать его из-за инцидента с болбоем.