Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

«Динамо» интересовалось Лантратовым («РБ Спорт»)

Вратарь «Химок» Илья Лантратов был трансферной целью «Динамо».

Московский клуб интересовался 26-летним футболистом, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Ранее «Зенит» отказался покупать голкипера за 3,5 миллиона евро. Маловероятно, что он покинет «Химки» этим летом.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Сообщалось, что «Зенит» решил не покупать его из-за инцидента с болбоем.

Новости по теме
«Тише едешь – дальше будешь». Болбой, которого толкнул Лантратов, провел мастер-класс для коллег 8
Юран: «Инцидент между Лантратовым и болбоем был запланирован. Знаю того, кто это устроил» 6
«Лучший вратарь России»: Юран считает, что Лантратов сильнее Сафонова 3
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:56
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +3211

    Беспонтий 30 минут назад

    матёрые шуниты
    для чего вам непонятные лантраты
    когда есть лещуки
    зачем заведомо беспочвенные траты

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11