«Динамо» интересовалось Лантратовым («РБ Спорт»)

Вратарь «Химок» Илья Лантратов был трансферной целью «Динамо».

Московский клуб интересовался 26-летним футболистом, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Ранее «Зенит» отказался покупать голкипера за 3,5 миллиона евро. Маловероятно, что он покинет «Химки» этим летом.