Ещенко: «Я покидаю «Спартак»? У меня еще нет точной информации»

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал высказывание спортивного директора клуба Луки Каттани о том, 38-летний россиянин покидает команду.

«Я покидаю «Спартак»? Пока ничего не могу сказать по этому поводу. У меня нет еще точной информации. Я все узнаю и позже скажу», — сказал Ещенко.