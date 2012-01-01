Ещенко: «Я покидаю «Спартак»? У меня еще нет точной информации»

там за щекой малява
согласен
гадость
не удержался
Тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал высказывание спортивного директора клуба Луки Каттани о том, 38-летний россиянин покидает команду.
«Я покидаю «Спартак»? Пока ничего не могу сказать по этому поводу. У меня нет еще точной информации. Я все узнаю и позже скажу», — сказал Ещенко.
- 38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.
- Он играл за «Спартак» с 2016 года.
- Как игрок он выиграл с клубом РПЛ, как тренер – Кубок России.