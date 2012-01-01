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Ещенко: «Я покидаю «Спартак»? У меня еще нет точной информации»

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал высказывание спортивного директора клуба Луки Каттани о том, 38-летний россиянин покидает команду.

«Я покидаю «Спартак»? Пока ничего не могу сказать по этому поводу. У меня нет еще точной информации. Я все узнаю и позже скажу», — сказал Ещенко.

  • 38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.
  • Он играл за «Спартак» с 2016 года.
  • Как игрок он выиграл с клубом РПЛ, как тренер – Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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  • ...
    Рейтинг: +3190

    Беспонтий 1 час назад

    там за щекой малява


    согласен
    гадость
    не удержался

    3
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