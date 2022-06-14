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  • Зарема предложила РФС всегда проводить Суперкубок в Петербурге и пригласить «Сочи» на матч против «Зенита»

Зарема предложила РФС всегда проводить Суперкубок в Петербурге и пригласить «Сочи» на матч против «Зенита»

14 июня 2022, 09:12
10

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром Арене».

Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (10)
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Kollljan
1655187950
Типичная бабская истерика.
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neveldomha
1655188074
Гражданин Федун, вашей бабе явно не хватает секаса. Делайте выводы принимайте меры иначе она вас покусает)
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Добрый Бобер
1655188872
Всё по делу сказала.
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Fusballer
1655189060
Здравое предложение.
Ответить
alp
1655190480
это истерика. обычно, чтобы вывести из такого состояния, нужно дать затрещину
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somn
1655192903
Крыша съехала окончательно.
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ilichkadr
1655194426
Да уж, бедный Лёня, надо же ему на старости лет так встряпаться............
Ответить
NewLife
1655194462
Правильно ! Есть у нас в футболе кому крикнуть, что король-то (он же рфс/синит) голый.
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moskowcity-petrv
1655210161
Всё верно.у динамо спонсор, экс директор fsb а ныне глава Втб,владелец Сочи и так все знают
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