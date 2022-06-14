Зарема предложила РФС всегда проводить Суперкубок в Петербурге и пригласить «Сочи» на матч против «Зенита»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о матче за Суперкубок России против «Зенита».
- Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
- «Спартак» может бойкотировать матч.
- «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром Арене».
Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова.
Источник: «Спорт-Экспресс»