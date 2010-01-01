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Зарема предложила РФС всегда проводить Суперкубок в Петербурге и пригласить «Сочи» на матч против «Зенита»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром Арене».

Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13977

    Fusballer 2 минуты назад

    Здравое предложение.

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    Рейтинг: +5948

    Добрый Бобер 5 минут назад

    Всё по делу сказала.

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    Рейтинг: +19676

    Аvenger 12 минут назад

    А Спартаку постоянно играть с Уотфордом, любимым клубом Элтона Джона.

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    Рейтинг: +4374

    neveldomha 19 минут назад

    Гражданин Федун, вашей бабе явно не хватает секаса. Делайте выводы принимайте меры иначе она вас покусает)

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    Рейтинг: +237

    rzfxgsk 19 минут назад

    ну права же она... ещё как Права!... тем, кто ее оскорбляет, смелости и МУЖЕСТВА не хватает признать это!... Браво, Зарема! опять прищучила блекло-голубых :)...

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    Рейтинг: +3644

    Kollljan 21 минуту назад

    Типичная бабская истерика.

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