Зарема предложила РФС всегда проводить Суперкубок в Петербурге и пригласить «Сочи» на матч против «Зенита»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о матче за Суперкубок России против «Зенита».

Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».

«Спартак» может бойкотировать матч.

«Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром Арене».

Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова.