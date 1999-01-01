ЦСКА подпишет контракт с защитником Гаичем по схеме «3+1»

Правый защитник Милан Гаич перейдет в ЦСКА.

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт с экс-игроком «Црвены Звезды» будет рассчитан на три года с опцией продления еще на сезон.

Гаич станет единственным новичком ЦСКА к первому сбору клуба, который начнется 15 июня.