ЦСКА подпишет контракт с защитником Гаичем по схеме «3+1»

Нужен ещё и левый защитник типа Марио, пора позаботиться. Кроме этого, рекомендовал бы еще правого полузащитника, такого же, как виртуоз Эджуке и необходимо купить/пригласить центрального нападающего, вместо Заболотного.
Правый защитник Милан Гаич перейдет в ЦСКА.
По информации журналиста Ивана Карпова, контракт с экс-игроком «Црвены Звезды» будет рассчитан на три года с опцией продления еще на сезон.
Гаич станет единственным новичком ЦСКА к первому сбору клуба, который начнется 15 июня.
- Гаич покинул «Црвену Звезду» по окончании сезона.
- 26-летний серб в прошлом сезоне провел 43 матча, забил гол, сделал 10 ассистов.
- У Гаича есть опыт игры в «Бордо».