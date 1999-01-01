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ЦСКА подпишет контракт с защитником Гаичем по схеме «3+1»

Правый защитник Милан Гаич перейдет в ЦСКА.

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт с экс-игроком «Црвены Звезды» будет рассчитан на три года с опцией продления еще на сезон.

Гаич станет единственным новичком ЦСКА к первому сбору клуба, который начнется 15 июня.

  • Гаич покинул «Црвену Звезду» по окончании сезона.
  • 26-летний серб в прошлом сезоне провел 43 матча, забил гол, сделал 10 ассистов.
  • У Гаича есть опыт игры в «Бордо».

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Источник: телеграм-канал ивана Карпова

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Сегодня, 18:38
Комментарии4
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    Рейтинг: +24906

    vladimir-7 42 минуты назад

    Нужен ещё и левый защитник типа Марио, пора позаботиться. Кроме этого, рекомендовал бы еще правого полузащитника, такого же, как виртуоз Эджуке и необходимо купить/пригласить центрального нападающего, вместо Заболотного.

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    Рейтинг: +1995

    Dr.Metal 45 минут назад

    Удачи парню, пусть будет вторым Марио, хотя и второй сдал уже последние пару лет

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    Рейтинг: +658

    dragoon000320 1 час назад

    еще один Гаич вы серьезно?

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    Рейтинг: +24906

    vladimir-7 2 часа назад

    Раз ЦСКА подписывает контракт на 3 года, значит уверены в нем. Однако,
    нужно дождаться официального сообщения от ЦСКА.

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