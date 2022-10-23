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    «Поступок некрасивый». Пруцев – о решении Гаича продолжить голевую атаку в дерби

    Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал эпизод из матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2), когда соперник Милан Гаич продолжил голевую атаку, несмотря на то что спартаковский игрок Роман Зобнин прекратил борьбу, сославшись на фэйр-плей.

    «Зобнин вел мяч, мы сыграли с ним «в стенку». И тут все игроки ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!». Рома пробежал еще метра два и остановился, поднял руки. Но защитник армейцев подхватил мяч и побежал.

    По-моему, поступок некрасивый. Пытались объяснить ситуацию судье, но он сказал, что не надо было мяч оставлять: либо выбей, либо продолжай игру», – сказал Пруцев.

    • Речь идет о 1-м голе ЦСКА в матче.
    • Гаич пришел в ЦСКА летом из «Црвены Звезды».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м, ЦСКА – 4-м.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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      alp 22 минуты назад

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