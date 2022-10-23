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  • «Поступок некрасивый». Пруцев – о решении Гаича продолжить голевую атаку в дерби

«Поступок некрасивый». Пруцев – о решении Гаича продолжить голевую атаку в дерби

23 октября 2022, 13:36
7

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал эпизод из матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2), когда соперник Милан Гаич продолжил голевую атаку, несмотря на то что спартаковский игрок Роман Зобнин прекратил борьбу, сославшись на фэйр-плей.

«Зобнин вел мяч, мы сыграли с ним «в стенку». И тут все игроки ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!». Рома пробежал еще метра два и остановился, поднял руки. Но защитник армейцев подхватил мяч и побежал.

По-моему, поступок некрасивый. Пытались объяснить ситуацию судье, но он сказал, что не надо было мяч оставлять: либо выбей, либо продолжай игру», – сказал Пруцев.

  • Речь идет о 1-м голе ЦСКА в матче.
  • Гаич пришел в ЦСКА летом из «Црвены Звезды».
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м, ЦСКА – 4-м.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гаич Милан Пруцев Данил
Комментарии (7)
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alp
1666521961
ко ко ко
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"supermax"
1666526089
надо было выбивать мяч...будет уроком на будущее
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BarStep
1666527028
Сплошной пи***шь и провокация.. Рома начал взмахивать руками только тогда, когда понял, что мяч, отскочивший от него как от дерева, он уже не достает.. О каком фэйр-плей сектанты говорят уже неделю?!
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Красногвардейчик
1666527166
Не красиво поступил Зобнин....мог 100 раз мяч выбить
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Snek
1666528101
В этом случае надо просто выбивать мяч, разговор ни о чём
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ySS
1666531679
Это не поступок вообще
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