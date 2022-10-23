«Поступок некрасивый». Пруцев – о решении Гаича продолжить голевую атаку в дерби

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал эпизод из матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2), когда соперник Милан Гаич продолжил голевую атаку, несмотря на то что спартаковский игрок Роман Зобнин прекратил борьбу, сославшись на фэйр-плей.

«Зобнин вел мяч, мы сыграли с ним «в стенку». И тут все игроки ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!». Рома пробежал еще метра два и остановился, поднял руки. Но защитник армейцев подхватил мяч и побежал.

По-моему, поступок некрасивый. Пытались объяснить ситуацию судье, но он сказал, что не надо было мяч оставлять: либо выбей, либо продолжай игру», – сказал Пруцев.