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    Гайич вышел на матч с «Оренбургом» в форме Гайча

    Защитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» в ошибочной форме. Он надел майку партнера Адольфо Гайча под 21-м номером.

    Спустя несколько минут судья Владислав Безбородов приостановил матч и отправил Гайича переодевать форму. После этого серб вернулся на поле.

    • Гайч начал матч в запасе.
    • Гайич пришел в ЦСКА летом из «Црвены Звезды».
    • Серб в матче с «Оренбургом» сделал ассист.

    Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      zlopixatel 35 минут назад

      Тот самый момент, когда ЦСКА перепутал себя с Торпедо) какой Гаич, Гайчи... Набирать надо было Коневых и Коневских, Ословых и Зебракинянов)) Там бы уже под хвостом понюхали друг у друга и разобрались

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      Рейтинг: +336

      Slavan62 3 часа назад

      Технарь надо было влепить за мошенничество

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