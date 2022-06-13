Комличенко хочет остаться в «Ростове» ради работы с Карпиным

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, заявил, что футболист хочет играть за «Ростов».

«На нас действительно выходил «Ростов». У них есть желание, чтобы Комличенко продолжил карьеру в их клубе. Николай хочет провести очень качественно следующий сезон. У него было желание работать с Валерием Георгиевичем — оно никуда не делось», — сказал Клюев.