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Комличенко хочет остаться в «Ростове» ради работы с Карпиным

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, заявил, что футболист хочет играть за «Ростов».

«На нас действительно выходил «Ростов». У них есть желание, чтобы Комличенко продолжил карьеру в их клубе. Николай хочет провести очень качественно следующий сезон. У него было желание работать с Валерием Георгиевичем — оно никуда не делось», — сказал Клюев.

  • Комличенко прошедший сезон провел на правах аренды в «Ростове».
  • Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
  • Права на игрока принадлежат «Динамо».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22854

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Рейтинг Валеры растёт. Спартак делает очередную ошибку.

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