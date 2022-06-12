«Динамо» не отпускает Комличенко в «Ростов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Николая Комличенко, рассказал о будущих планах 26-летнего форварда.
- Комличенко прошедший сезон провел на правах аренды в «Ростове».
- Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
- Права на игрока принадлежат «Динамо».
– Будущее Николая? У него контракт с «Динамо».
– Вы говорили, что он готов продолжить карьеру в «Ростове».
– Пока «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». На данный момент он начнет там подготовку к сезону.
– Когда вы надеетесь, что наступит ясность с его будущим: «Ростов» или «Динамо»?
– Надеюсь, что как только будет известен главный тренер «Динамо», появится больше конкретики.
Источник: «РБ Спорт»