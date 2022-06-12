«Динамо» не отпускает Комличенко в «Ростов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Николая Комличенко, рассказал о будущих планах 26-летнего форварда.

Комличенко прошедший сезон провел на правах аренды в «Ростове».

Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

Права на игрока принадлежат «Динамо».

– Будущее Николая? У него контракт с «Динамо».

– Вы говорили, что он готов продолжить карьеру в «Ростове».

– Пока «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». На данный момент он начнет там подготовку к сезону.

– Когда вы надеетесь, что наступит ясность с его будущим: «Ростов» или «Динамо»?

– Надеюсь, что как только будет известен главный тренер «Динамо», появится больше конкретики.