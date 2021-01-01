Футболист из Бундеслиги арестован в Испании по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки

Очень сомнительно то, что футболист из Бундеслиги, а значит прекрасно обеспеченный спортсмен будет насиловать испанскую малолетнюю девицу. Похоже это традиционный способ заработка испанских баб! То есть откровенный шантаж! Или в тюрьму или плати! Богатые тоже плачут, когда встречают испанок?
В Испании расследуют преступление, фигурантом которого стал игрок из клуба Бундеслиги.
Неназванного футболиста обвинила в изнасиловании на Ибице 18-летняя девушка.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По ее словам, инцидент произошел в среду утром.
Полиция уже арестовала спортсмена и его предполагаемого сообщника. Оба – граждане Германии.
Суд решит, отпускать ли подозреваемых под залог или заключить их под стражу. Заседание пройдет в закрытом режиме.