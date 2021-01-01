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Футболист из Бундеслиги арестован в Испании по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки

В Испании расследуют преступление, фигурантом которого стал игрок из клуба Бундеслиги.

Неназванного футболиста обвинила в изнасиловании на Ибице 18-летняя девушка.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По ее словам, инцидент произошел в среду утром.

Полиция уже арестовала спортсмена и его предполагаемого сообщника. Оба – граждане Германии.

Суд решит, отпускать ли подозреваемых под залог или заключить их под стражу. Заседание пройдет в закрытом режиме.

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Источник: Mirror

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Сегодня, 13:59
Комментарии4
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    Рейтинг: +6598

    Semenycch 1 час назад

    Очень сомнительно то, что футболист из Бундеслиги, а значит прекрасно обеспеченный спортсмен будет насиловать испанскую малолетнюю девицу. Похоже это традиционный способ заработка испанских баб! То есть откровенный шантаж! Или в тюрьму или плати! Богатые тоже плачут, когда встречают испанок?

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    Рейтинг: +332

    Salt-N-Pepa 2 часа назад

    Надо думать головой, когда что-нибудь куда-нибудь кому-нибудь засовываешь, а не засовываемым органом...

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    Рейтинг: +10503

    Алексей З 2 часа назад

    Никогда не мог понять. Человек с деньгами, любой каприз - твой...
    Что проститутки только у нас водятся или вам нужен экстрим ?
    Умом похоже не только Россию не понять.

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    Рейтинг: +1069

    mama1991 > Алексей З 2 часа назад

    Тут другая история, девка сама дала, потом сказала что изнасиловали. Футбики ведь, деняк можно снять. У нас такое не прокатывает, на жопаде легко

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