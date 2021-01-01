Футболист из Бундеслиги арестован в Испании по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки

В Испании расследуют преступление, фигурантом которого стал игрок из клуба Бундеслиги.

Неназванного футболиста обвинила в изнасиловании на Ибице 18-летняя девушка.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По ее словам, инцидент произошел в среду утром.

Полиция уже арестовала спортсмена и его предполагаемого сообщника. Оба – граждане Германии.

Суд решит, отпускать ли подозреваемых под залог или заключить их под стражу. Заседание пройдет в закрытом режиме.