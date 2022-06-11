«Мне нравится такой расклад». Жоаозиньо – об участии «Сочи» в Суперкубке вместо «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо положительно оценил перспективу сыграть в матче за Суперкубок России.

Трофей должны разыграть чемпион «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».

Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения в Санкт-Петербурге.

После оглашения итогового решения РФС клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

«Как буду относиться к возможной замене «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке? Хорошо! Здорово, что у команды будет дополнительный матч, – мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону.

Сначала проведeм три предсезонные игры, а потом – если замена произойдeт – сыграем в Суперкубке. В таком случае «Сочи» точно будет готов к началу сезона. Мне нравится такой расклад», – сказал Жоаозиньо.