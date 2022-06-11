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  • «Мне нравится такой расклад». Жоаозиньо – об участии «Сочи» в Суперкубке вместо «Спартака»

«Мне нравится такой расклад». Жоаозиньо – об участии «Сочи» в Суперкубке вместо «Спартака»

11 июня 2022, 12:40
10

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо положительно оценил перспективу сыграть в матче за Суперкубок России.

  • Трофей должны разыграть чемпион «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения в Санкт-Петербурге.
  • После оглашения итогового решения РФС клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

«Как буду относиться к возможной замене «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке? Хорошо! Здорово, что у команды будет дополнительный матч, – мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону.

Сначала проведeм три предсезонные игры, а потом – если замена произойдeт – сыграем в Суперкубке. В таком случае «Сочи» точно будет готов к началу сезона. Мне нравится такой расклад», – сказал Жоаозиньо.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Зенит Жоаозиньо
Комментарии (10)
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ArReal
1654942740
Да сделайте себе отдельный чемпионат с Оренбургом и Тосно уже! А остальные только вздохнут!
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serhio80
1654943469
в казань слетал бы, а в расчленинург как то не хочется)
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neim
1654943680
А что, Сочи играл в финале кубка России, что ему отдают право замены ? Может тогда пусть Краснодар сыграет, или ЦСКА с Лохомотивом ?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1654947112
Хватит врать про голосование о месте проведения матча. Это компенсация за отмену матча финала ЛЧ. Когда РФС перестанет врать , вот это буде первыми шагами к очищению российского футбола.
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AЛЕКС73
1654950776
ну просто идеальны й вариант ! топовый матч, который посетят конечно же 90 т.зрителей
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АлексМак
1654954573
Стадион просто подготовлен и организационная часть будет на высоте, раз не срослось с финалом ЛЧ, вот его и выбрали. Зенит же в Москве играл несколько раз,- какие проблемы? А Спартак только ноет, больше уже ничего не умеет, и с такими предъявами, РФСу нужно уже серьёзно задумываться об обращении к Федуну (не Зареме придурочной, конечно), о полном роспуске Спартака, как о дискредитирующем и разлагающем отечественный футбол, клубе., благодаря нескольким своим топ- менеджерам и нескольким игрокам....Хотя нормальные то тоже есть...Но в семье не без урода. Или Фудун должен заткнуть свою Зарему, как уважающий себя мужик..., и утихомирить некоторых в клубе, если так, и всё норм. будет.
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