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«Мне нравится такой расклад». Жоаозиньо – об участии «Сочи» в Суперкубке вместо «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо положительно оценил перспективу сыграть в матче за Суперкубок России.

  • Трофей должны разыграть чемпион «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения в Санкт-Петербурге.
  • После оглашения итогового решения РФС клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

«Как буду относиться к возможной замене «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке? Хорошо! Здорово, что у команды будет дополнительный матч, – мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону.

Сначала проведeм три предсезонные игры, а потом – если замена произойдeт – сыграем в Суперкубке. В таком случае «Сочи» точно будет готов к началу сезона. Мне нравится такой расклад», – сказал Жоаозиньо.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4700

    neim 37 минут назад

    А что, Сочи играл в финале кубка России, что ему отдают право замены ? Может тогда пусть Краснодар сыграет, или ЦСКА с Лохомотивом ?

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    Рейтинг: +3230

    serhio80 41 минуту назад

    в казань слетал бы, а в расчленинург как то не хочется)

    0
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    Рейтинг: +5143

    AtticusFinch 53 минуты назад

    Да сделайте себе отдельный чемпионат с Оренбургом и Тосно уже! А остальные только вздохнут!

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    Рейтинг: +535

    Сделаны из Дерева 59 минут назад

    Два филиала пускай играют между собой

    0
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    Рейтинг: +10484

    Алексей З 1 час назад

    Честно?
    Мне тоже.
    Спартак ,любовь по всей стране ,в этом спектакле не участвует.
    Спасибо Леониду и Зареме, Спартак - это звучит гордо !!!
    Так держать. Честь превыше всего !

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