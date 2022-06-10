Робсон: «Соболев, Хлусевич – лучшие сейчас в «Спартаке»

Бывший форвард «Спартака» Робсон назвал игроков, которых считает сейчас лучшими в команде.
«Тот парень, который ушел в «Марсель» — Самуэль Жиго.
Александр Соболев, который забил в финале Кубка и поднял футболку в честь своей матери.
Еще бы я отметил Даниила Хлусевича, он отлично играет на фланге», – сказал бразилец.
- Робсон – 1-й легионер «Спартака» из дальнего зарубежья.
- Бразилец выступал за москвичей с 1997 по 2001 год. Провел 148 матчей и забил 48 мячей.
- Робсон 5 раз выиграл со «Спартаком» чемпионат России и 1 раз – Кубок России.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»