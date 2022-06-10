Робсон: «Соболев, Хлусевич – лучшие сейчас в «Спартаке»

Бывший форвард «Спартака» Робсон назвал игроков, которых считает сейчас лучшими в команде.

«Тот парень, который ушел в «Марсель» — Самуэль Жиго.

Александр Соболев, который забил в финале Кубка и поднял футболку в честь своей матери.

Еще бы я отметил Даниила Хлусевича, он отлично играет на фланге», – сказал бразилец.