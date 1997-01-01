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Робсон: «Соболев, Хлусевич – лучшие сейчас в «Спартаке»

Бывший форвард «Спартака» Робсон назвал игроков, которых считает сейчас лучшими в команде.

«Тот парень, который ушел в «Марсель»Самуэль Жиго.

Александр Соболев, который забил в финале Кубка и поднял футболку в честь своей матери.

Еще бы я отметил Даниила Хлусевича, он отлично играет на фланге», – сказал бразилец.

  • Робсон – 1-й легионер «Спартака» из дальнего зарубежья.
  • Бразилец выступал за москвичей с 1997 по 2001 год. Провел 148 матчей и забил 48 мячей.
  • Робсон 5 раз выиграл со «Спартаком» чемпионат России и 1 раз – Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10463

    Алексей З 1 час назад

    Сколько людей, столько и мнений.
    По- мне так лучшими в последних матчах были Соболев и Пруцев, финал классно провёл Промес.

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