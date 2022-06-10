Абаскаль попросил «Базель» отпустить его в «Спартак». Он должен был возглавить команду U-21

«Базель» объявил об уходе Гильермо Абаскаля в «Спартак».

«Абаскаль, который долен был возглавить «Базель»-U21 в новом сезоне, попросил клуб расторгнуть контракт, чтобы посвятить себя новому вызову.

«Базель» выполнил эту просьбу. Мы благодарим Гильермо и желаем успехов в будущем», — написал «Базель» в твиттере.