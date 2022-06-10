Абаскаль попросил «Базель» отпустить его в «Спартак». Он должен был возглавить команду U-21

«Базель» объявил об уходе Гильермо Абаскаля в «Спартак».
«Абаскаль, который долен был возглавить «Базель»-U21 в новом сезоне, попросил клуб расторгнуть контракт, чтобы посвятить себя новому вызову.
«Базель» выполнил эту просьбу. Мы благодарим Гильермо и желаем успехов в будущем», — написал «Базель» в твиттере.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне.
- Он занял второе место в чемпионате Швейцарии.
Источник: твиттер «Базеля»