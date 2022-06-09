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«Им это нужно больше, чем мне». Шалимов – о работе в «Спартаке»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».

«Готов ли я возглавить «Спартак»? Готов сказать, им это нужно больше, чем мне. Так что – вперед!» – заявил Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»

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09.06.2022 23:30
Комментарии4
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    Рейтинг: +19232

    derrik2000 29 минут назад

    Не, Игорёк!
    Не.
    Не мечтай.
    Видел твои "тренерские" потуги в других командах: Краснодаре, Химках, Ахмате, Урале...
    Игрок-то был неплохой...
    Не скажу, что КЛАССНЫЙ - и лучше его в ТОМ составе Спартака были - но как-то умудрился в чемпионате Италии достаточно долго поиграть.
    Как главный тренер, по моему мнению, ПУСТЫШКА, и нет надежды, что научится...

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    Рейтинг: +10

    guigf 40 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +1664

    GermanVo 40 минут назад

    Как всегда только бла-бла-бла

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    Рейтинг: +257

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Спартак настолько жалкий клуб, что даже Шалимов не хочет идти в эту помойку)))))

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