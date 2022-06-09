«Им это нужно больше, чем мне». Шалимов – о работе в «Спартаке»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».

«Готов ли я возглавить «Спартак»? Готов сказать, им это нужно больше, чем мне. Так что – вперед!» – заявил Шалимов.