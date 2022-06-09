«Им это нужно больше, чем мне». Шалимов – о работе в «Спартаке»

Не, Игорёк!
Не.
Не мечтай.
Видел твои "тренерские" потуги в других командах: Краснодаре, Химках, Ахмате, Урале...
Игрок-то был неплохой...
Не скажу, что КЛАССНЫЙ - и лучше его в ТОМ составе Спартака были - но как-то умудрился в чемпионате Италии достаточно долго поиграть.
Как главный тренер, по моему мнению, ПУСТЫШКА, и нет надежды, что научится...
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».
«Готов ли я возглавить «Спартак»? Готов сказать, им это нужно больше, чем мне. Так что – вперед!» – заявил Шалимов.
- Сегодня «Спартак» расторг контракт с Паоло Ваноли.
- Шалимов – воспитанник московского клуба.
- Он тренирует «Урал» с августа 2021 года.