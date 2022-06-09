Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

В «Арсенале» подтвердили возвращение Кононова: «Осталось уладить формальности»

Новый спортивный директор «Арсенала» Сергей Подпалый подтвердил назначение Олега Кононова главным тренером тульского клуба.

«Да, я действительно буду исполнять обязанности спортивного директора тульского «Арсенала».

Возвращение Кононова? Да, мы вместе приступим к работе. Осталось уладить формальности», – заявил Подпалый.

  • Кононов уже возглавлял «Арсенал» в 2018 году.
  • Команда по итогам сезона-2021/22 вылетела в ФНЛ.
  • В Казахстане писали, что вместо Кононова «Арсенал» мог принять Курбан Бердыев.

Новости по теме
Кононов возглавил тульский «Арсенал» (Алексей Сафонов) 1
Кононов согласовал контракт с «Арсеналом» по схеме «1+1» (Сергей Егоров) 3
«Арсенал» сегодня назначит Кононова (Сергей Егоров) 5
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:01
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11