В «Арсенале» подтвердили возвращение Кононова: «Осталось уладить формальности»

Новый спортивный директор «Арсенала» Сергей Подпалый подтвердил назначение Олега Кононова главным тренером тульского клуба.
«Да, я действительно буду исполнять обязанности спортивного директора тульского «Арсенала».
Возвращение Кононова? Да, мы вместе приступим к работе. Осталось уладить формальности», – заявил Подпалый.
- Кононов уже возглавлял «Арсенал» в 2018 году.
- Команда по итогам сезона-2021/22 вылетела в ФНЛ.
- В Казахстане писали, что вместо Кононова «Арсенал» мог принять Курбан Бердыев.
Источник: Sport24