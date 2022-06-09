В «Арсенале» подтвердили возвращение Кононова: «Осталось уладить формальности»

Новый спортивный директор «Арсенала» Сергей Подпалый подтвердил назначение Олега Кононова главным тренером тульского клуба.

«Да, я действительно буду исполнять обязанности спортивного директора тульского «Арсенала».

Возвращение Кононова? Да, мы вместе приступим к работе. Осталось уладить формальности», – заявил Подпалый.