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Григорян: «Последние годы Керимов по-прежнему выделял деньги для «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что экс-владелец клуба Сулейман Керимов поддерживал клуб финансово последние годы.

5 июня «Анжи» лишился профессионального статуса.

«Последние годы Керимов по-прежнему выделял деньги для «Анжи». Понятно, что не в тех объемах. Просто на содержание клуба» – сказал Григорян в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

  • Керимов купил клуб в 2011 году.
  • При нем «Анжи» занял третье место в РПЛ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2012/13, обыграв на групповом этапе того розыгрыша «Ливерпуль».
  • Бизнесмен ушел из «Анжи» в 2016 году.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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