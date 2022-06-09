Григорян: «Последние годы Керимов по-прежнему выделял деньги для «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что экс-владелец клуба Сулейман Керимов поддерживал клуб финансово последние годы.

5 июня «Анжи» лишился профессионального статуса.

«Последние годы Керимов по-прежнему выделял деньги для «Анжи». Понятно, что не в тех объемах. Просто на содержание клуба» – сказал Григорян в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».