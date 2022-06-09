«Тише едешь – дальше будешь». Болбой, которого толкнул Лантратов, провел мастер-класс для коллег

Хабаровский болбой по имени Захар, которого в мае толкнул вратарь «Химок» Илья Лантратов, провел мастер-класс для коллег. Об этом сообщил официальный аккаунт ЮФЛ.
«Страшный сон Ильи Лантратова.
Знаменитый хабаровский болбой провeл мастер-класс для своих юных коллег, которые работают на матчах ЮФЛ.
Гроза «Химок» обучил армейских падаванов тайм-менеджменту и хладнокровию. Чаще всего из уст селебрити звучали такие фразы, как «тише едешь – дальше будешь», «поспешишь – людей насмешишь» и «кто не спешит, от того ничего не убежит», – сообщила ЮФЛ.
- Инцидент между болбоем и Лантратовым случился во время переходного матча «СКА-Хабаровск» – «Химки» (1:0). Вратарь во 2-м тайме посчитал, что болбой затягивает время, и толкнул его.
- Лантратова оштрафовали за поступок на 50 тысяч рублей.
- Болбой и Лантратов сразу после матча помирились, сфотографировались, а Захар получил из рук игрока футболку.
Источник: телеграм-канал ЮФЛ