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  • «Тише едешь – дальше будешь». Болбой, которого толкнул Лантратов, провел мастер-класс для коллег

«Тише едешь – дальше будешь». Болбой, которого толкнул Лантратов, провел мастер-класс для коллег

9 июня 2022, 11:01
7

Хабаровский болбой по имени Захар, которого в мае толкнул вратарь «Химок» Илья Лантратов, провел мастер-класс для коллег. Об этом сообщил официальный аккаунт ЮФЛ.

«Страшный сон Ильи Лантратова.

Знаменитый хабаровский болбой провeл мастер-класс для своих юных коллег, которые работают на матчах ЮФЛ.

Гроза «Химок» обучил армейских падаванов тайм-менеджменту и хладнокровию. Чаще всего из уст селебрити звучали такие фразы, как «тише едешь – дальше будешь», «поспешишь – людей насмешишь» и «кто не спешит, от того ничего не убежит», – сообщила ЮФЛ.

  • Инцидент между болбоем и Лантратовым случился во время переходного матча «СКА-Хабаровск»«Химки» (1:0). Вратарь во 2-м тайме посчитал, что болбой затягивает время, и толкнул его.
  • Лантратова оштрафовали за поступок на 50 тысяч рублей.
  • Болбой и Лантратов сразу после матча помирились, сфотографировались, а Захар получил из рук игрока футболку.

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Источник: телеграм-канал ЮФЛ
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Химки СКА-Хабаровск Лантратов Илья
Комментарии (7)
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ilichkadr
1654763359
Кто этого придурка допустил к детям? Видимо такой же долбован, как и он сам.
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rash1959
1654764306
Да его надо с треском выгнать из "подаванов", а не рекламу делать ему. Почему в стране ничего не делается "как положено", всё через -жопу, лишь назло кому то.
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Salt-N-Pepa
1654765033
Мальчик упал от обычного толчка и валялся минуту. Даже Неймар позавидовал бы )))) Почему мяч не отдавал вратарю ? И чему такой может научить? Скотство и быдлячеству? Я вообще считаю что его родителям нужно впаять огромный штраф, а ему самому административку.
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Fusballer
1654766046
Вот утырок.
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Лфшт
1654768188
Воспитываем ******. Мелкий гордится что он ган дон, и учит был такими же
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Fialet
1654775368
Мир становится всё дебильнее...А англоязычные термины задолбали, так скоро от русского языка ничего не останется.
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