«Тише едешь – дальше будешь». Болбой, которого толкнул Лантратов, провел мастер-класс для коллег

Хабаровский болбой по имени Захар, которого в мае толкнул вратарь «Химок» Илья Лантратов, провел мастер-класс для коллег. Об этом сообщил официальный аккаунт ЮФЛ.

«Страшный сон Ильи Лантратова.

Знаменитый хабаровский болбой провeл мастер-класс для своих юных коллег, которые работают на матчах ЮФЛ.

Гроза «Химок» обучил армейских падаванов тайм-менеджменту и хладнокровию. Чаще всего из уст селебрити звучали такие фразы, как «тише едешь – дальше будешь», «поспешишь – людей насмешишь» и «кто не спешит, от того ничего не убежит», – сообщила ЮФЛ.