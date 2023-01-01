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«Тише едешь – дальше будешь». Болбой, которого толкнул Лантратов, провел мастер-класс для коллег

Хабаровский болбой по имени Захар, которого в мае толкнул вратарь «Химок» Илья Лантратов, провел мастер-класс для коллег. Об этом сообщил официальный аккаунт ЮФЛ.

«Страшный сон Ильи Лантратова.

Знаменитый хабаровский болбой провeл мастер-класс для своих юных коллег, которые работают на матчах ЮФЛ.

Гроза «Химок» обучил армейских падаванов тайм-менеджменту и хладнокровию. Чаще всего из уст селебрити звучали такие фразы, как «тише едешь – дальше будешь», «поспешишь – людей насмешишь» и «кто не спешит, от того ничего не убежит», – сообщила ЮФЛ.

  • Инцидент между болбоем и Лантратовым случился во время переходного матча «СКА-Хабаровск»«Химки» (1:0). Вратарь во 2-м тайме посчитал, что болбой затягивает время, и толкнул его.
  • Лантратова оштрафовали за поступок на 50 тысяч рублей.
  • Болбой и Лантратов сразу после матча помирились, сфотографировались, а Захар получил из рук игрока футболку.

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Источник: телеграм-канал ЮФЛ

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Комментарии5
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    Рейтинг: +13910

    Fusballer 19 минут назад

    Вот утырок.

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    Рейтинг: +215

    Salt-N-Pepa 36 минут назад

    Мальчик упал от обычного толчка и валялся минуту. Даже Неймар позавидовал бы )))) Почему мяч не отдавал вратарю ? И чему такой может научить? Скотство и быдлячеству? Я вообще считаю что его родителям нужно впаять огромный штраф, а ему самому административку.

    1
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    Рейтинг: +5398

    rash1959 48 минут назад

    Да его надо с треском выгнать из "подаванов", а не рекламу делать ему.
    Почему в стране ничего не делается "как положено", всё через -жопу, лишь назло кому то.

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    Рейтинг: +15741

    ilichkadr 1 час назад

    Кто этого придурка допустил к детям? Видимо такой же долбован, как и он сам.

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    Рейтинг: +15844

    Cleaner 1 час назад

    Дурачила местный. Самое яркое впечатление в его жизни то, что он ТОРМОЗИЛ с подачей мяча...(((

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