Иванов рассказал о стычке в раздевалке «Уфы» после вылета в ФНЛ

Что здесь удивительного ?
Мужской коллектив, задача не выполнена , высказать претензии друг другу - это нормально.
Футболисты «Уфы» эмоционально встретили вылет в ФНЛ. Об этом рассказал бывший полузащитник команды Олег Иванов.
«Да, я присутствовал в раздевалке. О чем говорили? Кто-то кому-то высказывал претензии, кто-то был кем-то недоволен, кто-то разнимал… Но это нормальная ситуация в мужском коллективе», – сказал игрок.
- Иванов продолжит карьеру в «Рубине».
- В переходных матчах «Уфа» уступила «Оренбургу».
- Уфимцы были в РПЛ 8 лет.