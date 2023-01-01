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Иванов рассказал о стычке в раздевалке «Уфы» после вылета в ФНЛ

Футболисты «Уфы» эмоционально встретили вылет в ФНЛ. Об этом рассказал бывший полузащитник команды Олег Иванов.

«Да, я присутствовал в раздевалке. О чем говорили? Кто-то кому-то высказывал претензии, кто-то был кем-то недоволен, кто-то разнимал… Но это нормальная ситуация в мужском коллективе», – сказал игрок.

  • Иванов продолжит карьеру в «Рубине».
  • В переходных матчах «Уфа» уступила «Оренбургу».
  • Уфимцы были в РПЛ 8 лет.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +10383

    Алексей З 56 минут назад

    Что здесь удивительного ?
    Мужской коллектив, задача не выполнена , высказать претензии друг другу - это нормально.

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    Рейтинг: +177

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Тем временем напомню что в спартаке вообще нету мужского коллектива. Там одни содомиты и заднеприводные рабы

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    Рейтинг: +10383

    Алексей З > Salt-N-Pepa 58 минут назад

    Вот к чему это ?
    Сходи в душ , подрочи , глядишь отпустит озабоченность.

    0
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    Рейтинг: +177

    Salt-N-Pepa > Алексей З 55 минут назад

    7-1, скули раб ))) готовь вазелин к суперкубку

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    Рейтинг: +10383

    Алексей З > Salt-N-Pepa 48 минут назад

    Медведь в берлоге лапу сосёт , найди и ты себе занятие подходящее.

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