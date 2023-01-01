Иванов рассказал о стычке в раздевалке «Уфы» после вылета в ФНЛ

Футболисты «Уфы» эмоционально встретили вылет в ФНЛ. Об этом рассказал бывший полузащитник команды Олег Иванов.

«Да, я присутствовал в раздевалке. О чем говорили? Кто-то кому-то высказывал претензии, кто-то был кем-то недоволен, кто-то разнимал… Но это нормальная ситуация в мужском коллективе», – сказал игрок.