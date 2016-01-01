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«Он скромный». Агаларов играл за 150 тысяч рублей в месяц и не просил повышения зарплаты

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл подробности контракта нападающего Гамида Агаларова.

— В сентябре 2021 года сообщалось, что он зарабатывал 150 тысяч рублей. Гамид просил хоть раз повышение, учитывая, какой он сезон провел?

— Нет. У нас все прописано в контракте, а Гамид адекватный парень, все понимает. Он скромный и из футбольной семьи, это важно. У него есть определенные опции по повышению [контракта]. Но по ним никто никогда не задавал вопросов. Ну, происходит [повышение], и происходит. Никто никогда не просил больше [денег].

— Насколько его зарплата стала больше?

— Не вижу смысла об этом говорить. Для его уровня это очень маленькая зарплата. Но у нас вообще в «Уфе» небольшие зарплаты.

  • Агаларов может перейти в азербайджанский «Сабах».
  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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