Балотелли: «Ничего не имею против обезьян, так как обезьяна умнее расиста»

Интересно, когда появится компания "жизни расистов важны". Ведь для западного общества свобода слова очень важная и неотъемленная часть. По факту, закрывая рот раситам, они урезают их права. Их угнетают, не дают спокойно жить. К тому же это меньшенство, запад любит поддерживать меньшИнства. Будет забавно, если всё доведут до такого абсурда))
Нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли рассказал о своем отношении к расизму.
«Я ничего не имею против обезьян, потому что полностью уверен, что обезьяна умнее расиста», – сказал итальянец.
- 31-летний Балотелли стоит 2,8 миллиона евро.
- В минувшем сезоне Суперлиги Балотелли провел 31 матч, забил 18 голов, сделал 4 ассиста.
- Игрок выигрывал Лигу чемпионов с «Интером».