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Балотелли: «Ничего не имею против обезьян, так как обезьяна умнее расиста»

Нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли рассказал о своем отношении к расизму.

«Я ничего не имею против обезьян, потому что полностью уверен, что обезьяна умнее расиста», – сказал итальянец.

  • 31-летний Балотелли стоит 2,8 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне Суперлиги Балотелли провел 31 матч, забил 18 голов, сделал 4 ассиста.
  • Игрок выигрывал Лигу чемпионов с «Интером».

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Источник: твиттер SPORTbible

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2730

    acor94 1 час назад

    Интересно, когда появится компания "жизни расистов важны". Ведь для западного общества свобода слова очень важная и неотъемленная часть. По факту, закрывая рот раситам, они урезают их права. Их угнетают, не дают спокойно жить. К тому же это меньшенство, запад любит поддерживать меньшИнства. Будет забавно, если всё доведут до такого абсурда))

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    Рейтинг: +481

    чаппай 1 час назад

    Нормально, нормально) расист хуже говна

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    Рейтинг: +13875

    Fusballer 2 часа назад

    Попахивает расизмом.

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