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Отец Агаларова прокомментировал слухи о «Сабахе» и гражданстве Азербайджана

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на новость о возможном переходе сына в «Сабах».

Сообщалось, что «Сабах» может арендовать россиянина. В случае трансфера ему предложат гражданство Азербайджана.

«Я не знаю. Наверное, Шамиль Камилович [Газизов] знает. К нам никто не обращался.

Гражданство Азербайджана? Не знаю, мы заявку на гражданство не подавали», – сказал Агаларов-старший.

  • В прошедшем сезоне 21-летний Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Гамид не заигран за сборную России.

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Источник: «Чемпионат»

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