Отец Агаларова прокомментировал слухи о «Сабахе» и гражданстве Азербайджана

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на новость о возможном переходе сына в «Сабах».

Сообщалось, что «Сабах» может арендовать россиянина. В случае трансфера ему предложат гражданство Азербайджана.

«Я не знаю. Наверное, Шамиль Камилович [Газизов] знает. К нам никто не обращался.

Гражданство Азербайджана? Не знаю, мы заявку на гражданство не подавали», – сказал Агаларов-старший.