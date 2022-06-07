Отец Агаларова прокомментировал слухи о «Сабахе» и гражданстве Азербайджана

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на новость о возможном переходе сына в «Сабах».
Сообщалось, что «Сабах» может арендовать россиянина. В случае трансфера ему предложат гражданство Азербайджана.
«Я не знаю. Наверное, Шамиль Камилович [Газизов] знает. К нам никто не обращался.
Гражданство Азербайджана? Не знаю, мы заявку на гражданство не подавали», – сказал Агаларов-старший.
- В прошедшем сезоне 21-летний Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Гамид не заигран за сборную России.
Источник: «Чемпионат»