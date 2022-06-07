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Чемпион России «Зенит» назвал лучшего игрока сезона

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком команды в сезоне-2021/22.

25-летний бразилец победил в голосовании болельщиков. Его кандидатуру поддержали 35,66 процента респондентов.

В топ-3 также вошли защитник Данил Круговой (18,78%) и форвард Артeм Дзюба (9,77%).

  • Клаудиньо провел 31 матч, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
  • Он стал лучшим в «Зените» в своем дебютном сезоне. Ранее подобное удавалось только Эсекьелю Гараю.
  • Петербуржцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 14:25
Комментарии8
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    Рейтинг: +5127

    AtticusFinch 22 минуты назад

    Круговой?ахахахахааха))я вообще не понимаю что он делает в Зените? чисто из - за лимита ? во всех матчах делает одно и тоже смещается в центре от одного игрока и врезается на скорости во второго)вот и весь КРУГОВОЙ

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    Рейтинг: +490

    fakeid > AtticusFinch 11 минут назад

    ты бы лучше глянул на его скорость. и валера, наверное, тоже дурак по твоей логике, раз вызвал его в сборную.

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    Рейтинг: +467

    Сделаны из Дерева > fakeid 9 минут назад

    Баклажанов прогазпромовских в падлу брать в сборную))))

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    Рейтинг: +13874

    Fusballer 25 минут назад

    А как же Малком?

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    Рейтинг: +2787

    FRZZ 36 минут назад

    По-моему Азмун был лучшим игроком Зенита.

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    Рейтинг: -18

    ALEX20013 46 минут назад

    когда закончится гегемония сенита

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    Рейтинг: +467

    Сделаны из Дерева 50 минут назад

    позор бомжарнику снова

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    Рейтинг: +15718

    ilichkadr 1 час назад

    Заслуженно признан. Присоединяюсь.

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