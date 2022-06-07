Чемпион России «Зенит» назвал лучшего игрока сезона

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком команды в сезоне-2021/22.
25-летний бразилец победил в голосовании болельщиков. Его кандидатуру поддержали 35,66 процента респондентов.
В топ-3 также вошли защитник Данил Круговой (18,78%) и форвард Артeм Дзюба (9,77%).
- Клаудиньо провел 31 матч, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
- Он стал лучшим в «Зените» в своем дебютном сезоне. Ранее подобное удавалось только Эсекьелю Гараю.
- Петербуржцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.
Источник: сайт «Зенита»