Митрофанов: «Анжи пытались спасти, но у клуба большие долги – десятки миллионов рублей»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался о прекращении существования «Анжи».

«У «Анжи» длящееся дело, у клуба есть огромные просроченные задолженности перед футболистами. В прошлом году им уже было отказано в выдаче лицензии, там долги очень большие — десятки миллионов рублей.

Клуб нашел партнеров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены по итогам прошлого сезона не были. Комиссия и апелляционный комитет даже в прошлом году шли очень сильно навстречу.

Формально никаких причин и возможностей выдать им лицензию не было. При том, что генеральный директор «Анжи» проделал огромную работу и пытался спасти клуб.

Но, к сожалению, наличие такого количества долгов и отсутствие источников погашения обязательств не предоставили возможности РФС одобрить лицензию», — сказал Митрофанов.