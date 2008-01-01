Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

Митрофанов: «Анжи пытались спасти, но у клуба большие долги – десятки миллионов рублей»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался о прекращении существования «Анжи».

«У «Анжи» длящееся дело, у клуба есть огромные просроченные задолженности перед футболистами. В прошлом году им уже было отказано в выдаче лицензии, там долги очень большие — десятки миллионов рублей.

Клуб нашел партнеров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены по итогам прошлого сезона не были. Комиссия и апелляционный комитет даже в прошлом году шли очень сильно навстречу.

Формально никаких причин и возможностей выдать им лицензию не было. При том, что генеральный директор «Анжи» проделал огромную работу и пытался спасти клуб.

Но, к сожалению, наличие такого количества долгов и отсутствие источников погашения обязательств не предоставили возможности РФС одобрить лицензию», — сказал Митрофанов.

  • «Анжи» занял 3-е место в РПЛ в 2013 году.
  • Команда выигрывала у «Ливерпуля» в Лиге Европы.
  • За клуб играли Самуэль Это'О, Роберто Карлос и другие звездные игроки.

Новости по теме
Хиддинк отреагировал на прекращение существования «Анжи»
Топ-10 самых дорогих покупок «Анжи». Клуб в этом сезоне прекратил существование 7
«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча. Клуб прекращает существование 6
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:22
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11