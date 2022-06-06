Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о схожести и различиях РПЛ и бразильской Серии А.

– Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что стало самым сложным при трансфере из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?

– Думаю, различие в стиле игры: российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой.

А сходство – в том, что команды постоянно стараются атаковать.