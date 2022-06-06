Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о схожести и различиях РПЛ и бразильской Серии А.
– Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что стало самым сложным при трансфере из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?
– Думаю, различие в стиле игры: российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой.
А сходство – в том, что команды постоянно стараются атаковать.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
- Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
Источник: «Спорт-Экспресс»