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Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о схожести и различиях РПЛ и бразильской Серии А.

– Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что стало самым сложным при трансфере из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?

– Думаю, различие в стиле игры: российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой.

А сходство – в том, что команды постоянно стараются атаковать.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +225

    Боратти 11 минут назад

    в чемпе Бразилии нет Спартака! Гы-гы-гы!

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