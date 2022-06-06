Клаудиньо рассказал, как бразильцы «Зенита» придумывают танцы для празднования голов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы о музыке и танцах.

– Танцы бразильцев во время празднования голов – одна из фишек современного «Зенита». Расскажи, как вы их придумываете?

– Очень люблю музыку, у меня есть несколько известных друзей-тиктокеров в Бразилии.

Либо я смотрю какие-то их видео, либо они сами просят меня повторить какие-то танцы.

– А нравятся ли тебе русские песни?

– Те, что играют на «Газпром Арене», очень люблю. И те, когда мы устраиваем перекличку с фанатами. Но названий, конечно, не помню (улыбается).