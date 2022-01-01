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Клаудиньо рассказал, как бразильцы «Зенита» придумывают танцы для празднования голов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы о музыке и танцах.

– Танцы бразильцев во время празднования голов – одна из фишек современного «Зенита». Расскажи, как вы их придумываете?

– Очень люблю музыку, у меня есть несколько известных друзей-тиктокеров в Бразилии.

Либо я смотрю какие-то их видео, либо они сами просят меня повторить какие-то танцы.

– А нравятся ли тебе русские песни?

– Те, что играют на «Газпром Арене», очень люблю. И те, когда мы устраиваем перекличку с фанатами. Но названий, конечно, не помню (улыбается).

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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