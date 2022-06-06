Клаудиньо рассказал, как бразильцы «Зенита» придумывают танцы для празднования голов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы о музыке и танцах.
– Танцы бразильцев во время празднования голов – одна из фишек современного «Зенита». Расскажи, как вы их придумываете?
– Очень люблю музыку, у меня есть несколько известных друзей-тиктокеров в Бразилии.
Либо я смотрю какие-то их видео, либо они сами просят меня повторить какие-то танцы.
– А нравятся ли тебе русские песни?
– Те, что играют на «Газпром Арене», очень люблю. И те, когда мы устраиваем перекличку с фанатами. Но названий, конечно, не помню (улыбается).
- Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
- Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
Источник: «Спорт-Экспресс»