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Клаудиньо – об отстранении от еврокубков: «Очень огорчен. Мы ни в чем не виноваты»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем разочаровании в связи с отстранением российских команд от участия в еврокубках.

– Как ты отреагировал на то, что УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков? Не снижается ли у тебя из-за этого мотивация?

– Очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми.

Наша мечта – выступать в Лиге чемпионов. Упорно работаем, чтобы стать первыми и выступать среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты!

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков до конца сезона-2022/23.
  • В прошедшем сезоне «Зенит» стал 3-м в группе ЛЧ и вылетел из ЛЕ от «Бетиса».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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