«Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо». Клаудиньо – о лучшем моменте сезона

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал лучший момент прошедшего сезона в РПЛ.

– Какой момент сезона лучший для тебя? Какой матч или эпизод – самый запоминающийся?

– Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!

– Кому ты посвящаешь свое первое российское золото?

– Во-первых, Богу – за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, моей семье, которая всегда была и остается рядом со мной.