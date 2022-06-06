«Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо». Клаудиньо – о лучшем моменте сезона

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал лучший момент прошедшего сезона в РПЛ.
– Какой момент сезона лучший для тебя? Какой матч или эпизод – самый запоминающийся?
– Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!
– Кому ты посвящаешь свое первое российское золото?
– Во-первых, Богу – за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, моей семье, которая всегда была и остается рядом со мной.
- Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ-2021/22 по версии футболистов.
- Он 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»