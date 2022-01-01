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«Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо». Клаудиньо – о лучшем моменте сезона

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал лучший момент прошедшего сезона в РПЛ.

– Какой момент сезона лучший для тебя? Какой матч или эпизод – самый запоминающийся?

– Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!

– Кому ты посвящаешь свое первое российское золото?

– Во-первых, Богу – за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, моей семье, которая всегда была и остается рядом со мной.

  • Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ-2021/22 по версии футболистов.
  • Он 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 01:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +867

    inzek 2 часа назад

    да сколько они будут д рочить на эту тему? самим не надоело?

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