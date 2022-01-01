Федотов останется в «Сочи» . Его уговорил Ротенберг

А что его было уговаривать, к нему что-ли с протянутой рукой в очереди стояли Челси и Ливерпуль, Ман. сити с Реалом, или на худой конец Зенит с Семаком во главе ? )))
Владимир Федотов останется на посту главного тренера «Сочи».
У 55-летнего специалиста прошла встреча с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, который уговорил его не уходить из команды.
На Федотова претендовали ЦСКА и «Динамо».
- Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что тренеру повысили зарплату.