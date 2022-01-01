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Федотов останется в «Сочи» . Его уговорил Ротенберг

Владимир Федотов останется на посту главного тренера «Сочи».

У 55-летнего специалиста прошла встреча с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, который уговорил его не уходить из команды.

На Федотова претендовали ЦСКА и «Динамо».

  • Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что тренеру повысили зарплату.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 18:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +4683

    neim 1 час назад

    А что его было уговаривать, к нему что-ли с протянутой рукой в очереди стояли Челси и Ливерпуль, Ман. сити с Реалом, или на худой конец Зенит с Семаком во главе ? )))

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