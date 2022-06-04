Бускетс, Альба и Пике больше не согласятся на снижение зарплаты в «Барселоне» (Sport.es)

Трио капитанов «Барселоны» выступили против очередного сокращения зарплаты.

Серхио Бускетс, Жорди Альба и Жерар Пике уже два раза соглашались на снижение оклада. Они считают, что этого достаточно.

Воспитанники каталонского клуба, если к ним обратятся с соответствующей просьбой, посоветуют искать другие варианты решения финансовых проблем.

Сообщалось, что руководство «Барсы» хочет уменьшить зарплаты почти всем игрокам на 50 процентов, чтобы зарегистрировать новичков, а отказавшихся могут продать.

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