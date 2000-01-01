Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

Бускетс, Альба и Пике больше не согласятся на снижение зарплаты в «Барселоне» (Sport.es)

Трио капитанов «Барселоны» выступили против очередного сокращения зарплаты.

Серхио Бускетс, Жорди Альба и Жерар Пике уже два раза соглашались на снижение оклада. Они считают, что этого достаточно.

Воспитанники каталонского клуба, если к ним обратятся с соответствующей просьбой, посоветуют искать другие варианты решения финансовых проблем.

Сообщалось, что руководство «Барсы» хочет уменьшить зарплаты почти всем игрокам на 50 процентов, чтобы зарегистрировать новичков, а отказавшихся могут продать.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Новости по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере Френки де Йонга за 80 миллионов
Шакира подтвердила расставание с Пике после 11 лет отношений
«Ювентус» может подписать Лангле на замену Кьеллини
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +11845

    DeStar 1 час назад

    ну и правильно, люди меньше всего любят когда им снижают доход, это с обычным людьми точно так работает. Думаю с миллионерами также. Тем более уже снижали не раз

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11