Бускетс, Альба и Пике больше не согласятся на снижение зарплаты в «Барселоне» (Sport.es)

ну и правильно, люди меньше всего любят когда им снижают доход, это с обычным людьми точно так работает. Думаю с миллионерами также. Тем более уже снижали не раз
Трио капитанов «Барселоны» выступили против очередного сокращения зарплаты.
Серхио Бускетс, Жорди Альба и Жерар Пике уже два раза соглашались на снижение оклада. Они считают, что этого достаточно.
Воспитанники каталонского клуба, если к ним обратятся с соответствующей просьбой, посоветуют искать другие варианты решения финансовых проблем.
Сообщалось, что руководство «Барсы» хочет уменьшить зарплаты почти всем игрокам на 50 процентов, чтобы зарегистрировать новичков, а отказавшихся могут продать.
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