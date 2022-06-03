«Барса» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, чтобы зарегистрировать новичков. Отказавшихся могут продать

«Барселона» может снизить зарплаты большинству футболистов, чтобы зарегистрировать новичков.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» хочет снизить зарплаты на 50% практически всем игрокам. Это не коснется только тех футболистов, которые недавно подписали новые контракты или перешли в клуб зимой.

«Барса» уже обсудила сокращение зарплаты с некоторыми игроками, а с остальными поговорит в ближайшие дни. Клуб может подать футболистов, отказавшихся от понижения зарплаты, либо расторгнуть с ними контракт с учетом снижения зарплаты на 50%.

«Барселона» завершила сезон на 2-м месте в Примере.

У каталонцев самый крупный долг среди всех клубов Европы – 1,3 миллиарда долларов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?