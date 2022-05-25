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«Барса» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, чтобы зарегистрировать новичков. Отказавшихся могут продать

«Барселона» может снизить зарплаты большинству футболистов, чтобы зарегистрировать новичков.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» хочет снизить зарплаты на 50% практически всем игрокам. Это не коснется только тех футболистов, которые недавно подписали новые контракты или перешли в клуб зимой.

«Барса» уже обсудила сокращение зарплаты с некоторыми игроками, а с остальными поговорит в ближайшие дни. Клуб может подать футболистов, отказавшихся от понижения зарплаты, либо расторгнуть с ними контракт с учетом снижения зарплаты на 50%.

  • «Барселона» завершила сезон на 2-м месте в Примере.
  • У каталонцев самый крупный долг среди всех клубов Европы – 1,3 миллиарда долларов.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии4
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    Рейтинг: +534

    Lipatoff 6 минут назад

    Требуем чистку, необоснованно завышенные заработанные платы у некоторых игрочишек, понятно конечно, что Бармалей оставил жирные контракты, но с этим что-то надо непременно делать, надеюсь это трансфернное окно решит старые-новые проблемы

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    Рейтинг: +7611

    R_a_i_n 1 час назад

    А могут и не продать. И будут как Илюша сидеть в дубле и получать смс-ки.

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    Рейтинг: +13669

    Skull_Boy 2 часа назад

    Сейчас в мире полно игроков, которые играют не хуже якобы "звезд", живой пример бестолковый Погба и ЗП у них гораздо меньше и эра "мегалодонов" прошла

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    Рейтинг: +11837

    DeStar > Skull_Boy 1 час назад

    так и есть, но видимо, клубы не плохо бабок зарабатывают на имени, и купить погба за 100 выгоднее чем условного чуамени за 50
    на погба еще в плюс выйти можно, а чуамени отобьет лямов 10 за майки и прочие права..

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