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  • «Барса» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, чтобы зарегистрировать новичков. Отказавшихся могут продать

«Барса» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, чтобы зарегистрировать новичков. Отказавшихся могут продать

3 июня 2022, 12:15
7

«Барселона» может снизить зарплаты большинству футболистов, чтобы зарегистрировать новичков.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» хочет снизить зарплаты на 50% практически всем игрокам. Это не коснется только тех футболистов, которые недавно подписали новые контракты или перешли в клуб зимой.

«Барса» уже обсудила сокращение зарплаты с некоторыми игроками, а с остальными поговорит в ближайшие дни. Клуб может подать футболистов, отказавшихся от понижения зарплаты, либо расторгнуть с ними контракт с учетом снижения зарплаты на 50%.

  • «Барселона» завершила сезон на 2-м месте в Примере.
  • У каталонцев самый крупный долг среди всех клубов Европы – 1,3 миллиарда долларов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1654248909
Сейчас в мире полно игроков, которые играют не хуже якобы "звезд", живой пример бестолковый Погба и ЗП у них гораздо меньше и эра "мегалодонов" прошла
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R_a_i_n
1654252135
А могут и не продать. И будут как Илюша сидеть в дубле и получать смс-ки.
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Lipatoff
1654256475
Требуем чистку, необоснованно завышенные заработанные платы у некоторых игрочишек, понятно конечно, что Бармалей оставил жирные контракты, но с этим что-то надо непременно делать, надеюсь это трансфернное окно решит старые-новые проблемы
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portero
1654272687
наворотил Жозеп, разгрести дерьмо сложно.....
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ItalianFootball
1654328916
Вот и поглядим сколько согласится и сколько уйдет.
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