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«ПСЖ» намерен продать 6 футболистов и купить 5 игроков

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш хочет серьезно обновить состав во время летнего трансферного окна.

В планах португальского менджера покупка пяти и продажа шести футболистов.

Он собирается подписать центрального защитника, трех хавбеков и универсального нападающего.

К уходу из «ПСЖ», по инициативе Кампуша, близки Лайвен Курзава, Мауро Икарди, Андер Эррера, Идрисса Гуйе, Джорджиньо Вейналдум и Леандро Паредес.

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Источник: L’Equipe

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Комментарии6
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    Рейтинг: +3620

    Питерский князь 2 часа назад

    Я бы вернул Паредеса, у нас плеймейкера нет.
    И Икарди прихватил вместе с ним.
    У кого есть номер Медведева, я ему звякну.
    =)))

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    Рейтинг: +867

    lysenkoff > Питерский князь 2 часа назад

    Без ЛЧ - не вариант))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3620

    Питерский князь > lysenkoff 2 часа назад

    Доживем до понедельника.
    Может ЛЧ перестанет существовать скоро!?
    Немного политики, газа у Европы в запасах до конца лета. Дальше у них рухнет экономика. Посмотрим на футбольных спонсоров, в свете событий.
    =))))

    1
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    Рейтинг: +75

    Теркчанин 2 часа назад

    То есть вместо футболистов хотят купить игроков)? а по какому виду спорта?

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    Рейтинг: +7040

    BarStep > Теркчанин 2 часа назад

    Здесь очень тонко от автора..
    Продать футболеров и взамен купить все-таки игроков))

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    Рейтинг: +19577

    Аvenger > Теркчанин 2 часа назад

    У админов на бомбе без разницы как комментарии ляпать

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