«ПСЖ» намерен продать 6 футболистов и купить 5 игроков

Я бы вернул Паредеса, у нас плеймейкера нет.
И Икарди прихватил вместе с ним.
У кого есть номер Медведева, я ему звякну.
=)))
Новый спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш хочет серьезно обновить состав во время летнего трансферного окна.
В планах португальского менджера покупка пяти и продажа шести футболистов.
Он собирается подписать центрального защитника, трех хавбеков и универсального нападающего.
К уходу из «ПСЖ», по инициативе Кампуша, близки Лайвен Курзава, Мауро Икарди, Андер Эррера, Идрисса Гуйе, Джорджиньо Вейналдум и Леандро Паредес.
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