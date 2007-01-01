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Солдатенко близок к переходу из «Алании» в «Зенит»

«Зенит» рассматривает вратаря «Алании» Ростислава Солдатенко. Игрок интересен главному тренеру Сергею Семаку.

Переговоры по трансферу Солдатенко в «Зенит» близки к завершению.

  • «Алания» с Солдатенко в апреле прошла «Зенит» в четвертьфинале Кубка России.
  • Солдатенко – воспитанник владикавказского футбола.
  • В сезоне-2021/22 вратарь принял участие в 28 матчах ФНЛ, пропустил 16 голов и в 5 встречах отыграл на ноль.

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Источник: Metaratings

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Комментарии7
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    Рейтинг: +16305

    paracetamol 45 минут назад

    И чего Семак всякое вратарское барахло собирает? Купил Крицюка, то-ли инвалида,то-ли симулянта, сейчас на непонятно кого нацелился! Где его тренерский нюх?

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    Рейтинг: +77

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Солдатенко вроде натурал, чтоб переходить в бдзенит. Там такие не приживаются.

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    Рейтинг: +1936

    Semushkin Roman Valerievi > Salt-N-Pepa 51 минуту назад

    Ты где в дурдоме телефон нашёл? А ну-ка шагом марш в палату! Господи, и куда санитары смотрят? Почему палату за этим шизиком не закрыли???

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    Рейтинг: +77

    Salt-N-Pepa > Semushkin Roman Valerievi 41 минуту назад

    Скули раб, 7-1 спермак сосо)))))) 10 место, свин

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    Рейтинг: +1936

    Semushkin Roman Valerievi > Salt-N-Pepa 36 минут назад

    Блаженный))))))

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    Рейтинг: +444

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    Это тот вратарь который ныл, что Сафонов в фнл не вытянул??
    Короче говоря очередная дырка.

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    Рейтинг: +264

    Slavan62 1 час назад

    Вполне ничего. И возраст тоже. Крицюка на выход, Керж - третий номер

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