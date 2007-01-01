Солдатенко близок к переходу из «Алании» в «Зенит»

И чего Семак всякое вратарское барахло собирает? Купил Крицюка, то-ли инвалида,то-ли симулянта, сейчас на непонятно кого нацелился! Где его тренерский нюх?
«Зенит» рассматривает вратаря «Алании» Ростислава Солдатенко. Игрок интересен главному тренеру Сергею Семаку.
Переговоры по трансферу Солдатенко в «Зенит» близки к завершению.
- «Алания» с Солдатенко в апреле прошла «Зенит» в четвертьфинале Кубка России.
- Солдатенко – воспитанник владикавказского футбола.
- В сезоне-2021/22 вратарь принял участие в 28 матчах ФНЛ, пропустил 16 голов и в 5 встречах отыграл на ноль.