Газизов отказался отвечать на вопросы о будущем «Уфы»

У клуба два светлых момента: тренер Стукалов и форвард Агаларов. Остальное - мрак
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал давать комментарии о ситуации в клубе после вылета из РПЛ.
Сообщалось, что башкирская команда рискует лишиться профессионального статуса из-за финансовых проблем.
«Будущее «Уфы»? Я ни на какие вопросы не отвечаю. Скоро будет пресс-конференция, там на все вопросы отвечу», – сказал Газизов.
- «Уфа» финишировала на 14-м месте в РПЛ.
- В стыках команда проиграла по сумме двух встреч «Оренбургу».