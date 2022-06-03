Газизов отказался отвечать на вопросы о будущем «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал давать комментарии о ситуации в клубе после вылета из РПЛ.

Сообщалось, что башкирская команда рискует лишиться профессионального статуса из-за финансовых проблем.

«Будущее «Уфы»? Я ни на какие вопросы не отвечаю. Скоро будет пресс-конференция, там на все вопросы отвечу», – сказал Газизов.

«Уфа» финишировала на 14-м месте в РПЛ.

В стыках команда проиграла по сумме двух встреч «Оренбургу».

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