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Озил не вернется в состав «Фенербахче», несмотря на смену тренера

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш дал понять, что не будет возвращать в состав полузащитника Месута Озила.

Португальский специалист заявил, что намерен следовать позиции клуба по поводу отстранения 33-летнего футболиста.

Победитель ЧМ-2014 не играет с марта. Тогда он поссорился с бывшим тренером Исмаилом Карталом.

  • Озил перешел в «Фенербахче» в январе 2021 года.
  • С тех пор он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитано до июня 2024-го.

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Источник: Fanatik

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Сегодня, 18:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +2774

    FRZZ 2 часа назад

    Его Бэкхем вроде приглашал в Америку.

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