Озил не вернется в состав «Фенербахче», несмотря на смену тренера

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш дал понять, что не будет возвращать в состав полузащитника Месута Озила.

Португальский специалист заявил, что намерен следовать позиции клуба по поводу отстранения 33-летнего футболиста.

Победитель ЧМ-2014 не играет с марта. Тогда он поссорился с бывшим тренером Исмаилом Карталом.

Озил перешел в «Фенербахче» в январе 2021 года.

С тех пор он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 37 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитано до июня 2024-го.

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