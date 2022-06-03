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  • Озил не вернется в состав «Фенербахче», несмотря на смену тренера

Озил не вернется в состав «Фенербахче», несмотря на смену тренера

3 июня 2022, 18:15
1

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш дал понять, что не будет возвращать в состав полузащитника Месута Озила.

Португальский специалист заявил, что намерен следовать позиции клуба по поводу отстранения 33-летнего футболиста.

Победитель ЧМ-2014 не играет с марта. Тогда он поссорился с бывшим тренером Исмаилом Карталом.

  • Озил перешел в «Фенербахче» в январе 2021 года.
  • С тех пор он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитано до июня 2024-го.

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Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Фенербахче Озил Месут Жезуш Жорже
Комментарии (1)
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zigbert
1654325157
Везде от Озила стараются избавиться.
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