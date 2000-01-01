Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

Агент Языджи: «Переговоры с ЦСКА прогрессируют»

Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал о ходе переговоров между ЦСКА и «Лиллем» по поводу трансфера турка.

«Переговоры прогрессируют. Между нами нет какого-то конфликта. Только два клуба ведут переговоры – ЦСКА и «Лилль» непосредственно.

Я уже говорил вам, что приоритет Юсуфа – остаться в ЦСКА. Он хочет помочь команде стать чемпионом», – заявил агент.

  • Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Сумма выкупа, предположительно, составляет 12 миллионов евро.

Бесплатная ставка 2000 рублей

Новости по теме
«Зенит» не интересуется Языджи, Лантратовым и Хайкиным (Bobsoccer) 2
Экс-аналитик ЦСКА: «Языджи — лучший трансфер в мире на его позиции. Попали на сто процентов»
Агент Языджи прокомментировал возможный переход в «Зенит» 3
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11