Агент Языджи: «Переговоры с ЦСКА прогрессируют»

Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал о ходе переговоров между ЦСКА и «Лиллем» по поводу трансфера турка.

«Переговоры прогрессируют. Между нами нет какого-то конфликта. Только два клуба ведут переговоры – ЦСКА и «Лилль» непосредственно.

Я уже говорил вам, что приоритет Юсуфа – остаться в ЦСКА. Он хочет помочь команде стать чемпионом», – заявил агент.

Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».

Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Сумма выкупа, предположительно, составляет 12 миллионов евро.

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