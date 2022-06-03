Лаутаро: «Я хочу остаться в «Интере» на следующий сезон»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что планирует остаться в миланском клубе.

«Мой план ясен: я действительно хочу остаться в «Интере» на следующий сезон.

На сегодняшний день я не получал предложений от клуба, но я хочу продолжить играть за клуб и в следующем сезоне», – сказал Мартинес.

Мартинес забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 49 матчах сезона.

Его контракт с «Интером» рассчитан до 2026 года.

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