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Лаутаро: «Я хочу остаться в «Интере» на следующий сезон»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что планирует остаться в миланском клубе.

«Мой план ясен: я действительно хочу остаться в «Интере» на следующий сезон.

На сегодняшний день я не получал предложений от клуба, но я хочу продолжить играть за клуб и в следующем сезоне», – сказал Мартинес.

  • Мартинес забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 49 матчах сезона.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2026 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии2
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    Рейтинг: +183

    Fialet 6 минут назад

    Чё за мода пошла игроков по имени называть, без фамилии.

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  • ...
    Рейтинг: +2035

    ItalianFootball 1 час назад

    А какое предложение от клуба ты должен получить если контракт еще на 4 года ?

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