Лаутаро: «Я хочу остаться в «Интере» на следующий сезон»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что планирует остаться в миланском клубе.
«Мой план ясен: я действительно хочу остаться в «Интере» на следующий сезон.
На сегодняшний день я не получал предложений от клуба, но я хочу продолжить играть за клуб и в следующем сезоне», – сказал Мартинес.
- Мартинес забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 49 матчах сезона.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до 2026 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: твиттер Фабрицио Романо