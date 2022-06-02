Агент Фассона из «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил переговоры с «Локомотивом»

Бернард Колиньон, агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, прокомментировал информацию, что игрок может перейти в «Локомотив».
«Да, мы действительно получили предложение от «Локомотива».
Близки ли стороны к завершению сделки? Поговорите об этом с клубом», – сказал агент.
- Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.
- Он провел 20 матчей без результативных действий.
- Рыночная стоимость бразильца – 1,5 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»