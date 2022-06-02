«Локомотив» близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Фассона за 3 миллиона («СЭ»)

«Локомотив» практически договорился о переходе защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона

По информации «СЭ», московский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 3 миллиона евро. Спортивный директор «Локо» Томас Цорн лично ездил на переговоры по трансферу.

Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.

Он провел 20 матчей без результативных действий.

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?