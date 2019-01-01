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«Вы стали моей второй семьей». Видео прощальной речи Жиго в «Спартаке»

«Спартак» опубликовал видео прощальной речи защитника Самюэля Жиго перед командой.

«Во-первых, я хочу сказать спасибо каждому из вас: партнерам по команде, тренерам, работникам и президенту клуба. Это было великолепное время.

Я очень горд, что играл за этот клуб. Это была честь для меня. «Спартак» – самый большой и великий клуб России.

Опять же, хочу сказать спасибо всем вам. Я был здесь, как дома. Вы стали мне второй семьей. Я желаю вам всего наилучшего.

Мне всегда будет приятно видеться с вами в будущем. Я желаю вам всяческих успехов: выиграть много титулов и призов с этим клубом», – сказал Жиго.

  • У Жиго истек контракт со «Спартаком».
  • Он провел за команду 109 матчей с 2018 года: 10 голов, 5 ассистов.
  • Игрок перейдет в «Марсель».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Сегодня, 16:54
Комментарии1
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    Рейтинг: +10285

    Alekxei Z. 1 час назад

    Спасибо Сэм за всё !!!
    Ты в наших сердцах !!!
    Спартак - Ауф !!!
    Спартак Москва - Ауф-Ауф-АуФ !!!

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