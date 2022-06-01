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«Спартак» объявил об уходе Кутепова. Он провел в клубе десять лет

Защитник Илья Кутепов покинул «Спартак», сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста закончился контракт со столичным клубом. Он стал свободными агентами.

  • Кутепов – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за московский клуб с 2012 года.
  • В 114 матчах Илья забил 2 гола.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4607

    алдан2014 1 час назад

    Через пару лет никто и не вспомнит ЗМС. Почему никто из последних тренеров не видел его в основном составе. А у Ваноли даже на замену не выходил практически

    0
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    Рейтинг: +7565

    R_a_i_n 1 час назад

    За 10 лет 114 матчей. По 10 игр в год. Зарплата 2 лимона баксов. Сказка.

    1
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    Рейтинг: +10285

    Alekxei Z. 1 час назад

    Тот случай, когда неоправданно большой контакт сломал всю карьеру.
    Ему бы давно уйти и играть , но большие деньги и человеческая жадность этого не позволяли. Многие стоят перед таким выбором.
    Илья выбрал деньги.

    1
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    Рейтинг: +2664

    acor94 1 час назад

    Это в среднем, 11 матчей за сезон?) фундаментально...

    1
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    Рейтинг: +559

    Solist345345 2 часа назад

    Урааааааа!!! Наконец-то!

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