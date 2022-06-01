«Спартак» объявил об уходе Кутепова. Он провел в клубе десять лет

Защитник Илья Кутепов покинул «Спартак», сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста закончился контракт со столичным клубом. Он стал свободными агентами.

Кутепов – воспитанник «Спартака».

Он выступал за московский клуб с 2012 года.

В 114 матчах Илья забил 2 гола.

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