«Спартак» рассматривает вариант продления Рассказова

"Сейчас руководство рассматривает разные варианты. Один из – продление соглашения с игроком на один год с возможностью дальнейшего переподписания."
А какие ещё смогут быть варианты???
Хотя мне, например, Рассказов в двух прошедших сезонах очень не понравился.
Защитник «Спартака» Николай Рассказов может остаться в клубе, несмотря на истекший контракт.
Сейчас руководство рассматривает разные варианты. Один из – продление соглашения с игроком на один год с возможностью дальнейшего переподписания.
- В прошлом сезоне Рассказов провел 25 матчей, сделал ассист.
- Рассказов – воспитанник «Спартака».
- Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?