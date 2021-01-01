«Спартак» рассматривает вариант продления Рассказова

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может остаться в клубе, несмотря на истекший контракт.

Сейчас руководство рассматривает разные варианты. Один из – продление соглашения с игроком на один год с возможностью дальнейшего переподписания.

В прошлом сезоне Рассказов провел 25 матчей, сделал ассист.

Рассказов – воспитанник «Спартака».

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?