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«Спартак» рассматривает вариант продления Рассказова

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может остаться в клубе, несмотря на истекший контракт.

Сейчас руководство рассматривает разные варианты. Один из – продление соглашения с игроком на один год с возможностью дальнейшего переподписания.

  • В прошлом сезоне Рассказов провел 25 матчей, сделал ассист.
  • Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 19:17
Комментарии2
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    Рейтинг: +19158

    derrik2000 30 минут назад

    "Сейчас руководство рассматривает разные варианты. Один из – продление соглашения с игроком на один год с возможностью дальнейшего переподписания."

    А какие ещё смогут быть варианты???
    Хотя мне, например, Рассказов в двух прошедших сезонах очень не понравился.

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    Рейтинг: +15757

    Cleaner 1 час назад

    Без Рассказова поводов поржать над Спартаком будет меньше. Поэтому я буду рад, если такой игрок останется в команде...)))

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