«Мне очень больно». Литвинов – о закрытии «Спартака-2»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал закрытие второй команды московского клуба. Причина – сокращение бюджета.

– Как отреагировали на закрытие «Спартака-2»?

– Мне очень больно. Это был какой-никакой, но трамплин в первую команду. Я очень надеюсь, что через сезон проект вернут. Это была отличная адаптация к взрослому футболу – после молодежки ты играл в ФНЛ, с опытными футболистами, людьми, которые выступали в РПЛ и имели солидный опыт.

«Спартак-2» был создан в 2013 году.

В этом сезоне клуб занял 7-е место в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?