Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

«Мне очень больно». Литвинов – о закрытии «Спартака-2»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал закрытие второй команды московского клуба. Причина – сокращение бюджета.

– Как отреагировали на закрытие «Спартака-2»?

– Мне очень больно. Это был какой-никакой, но трамплин в первую команду. Я очень надеюсь, что через сезон проект вернут. Это была отличная адаптация к взрослому футболу – после молодежки ты играл в ФНЛ, с опытными футболистами, людьми, которые выступали в РПЛ и имели солидный опыт.

  • «Спартак-2» был создан в 2013 году.
  • В этом сезоне клуб занял 7-е место в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Литвинов: «Молился всем богам, чтобы Фомин промахнулся» 1
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Сарагосу»
«Не зря мы так сильно не любим «Спартак». Ведущая «Динамо ТВ» прокомментировала пост Умярова 28
Источник: «Известия»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:25
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11